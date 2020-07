Neverwinter: Holt euch 100 Gratis-Geschenke für die Erweiterung Avernus

Es werden Helden gebraucht. Und mit "Helden" seid natürlich ihr gemeint! Mit Avernus steht die nächste große Erweiterung für das MMORPG Neverwinter an. Wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr jetzt ein paar tolle Geschenke abgreifen!

Rückkehr in die fantastische Spielwelt von Neverwinter: Die neue Erweiterung Avernus schließt direkt an die Geschehnisse des vorhergehenden DLCs Infernal Descent an. Sowohl neue Spieler als auch Veteranen haben endlich wieder die Gelegenheit, auf eine spannende Reise zu gehen, auf der sie am Steuer von infernalischen Kriegsmaschinen von einem Abenteuer zum nächsten rasen.

Im Fokus steht diesmal die geheimnisumwitterte Vergangenheit der Erzteufelin Zariel. Außerdem erlebt ihr, wie sich eure Entscheidungen und Aktionen im Spiel auf die Entwicklung der Welt auswirken. Nicht zuletzt werden auch die Handlungen der vorhergehenden Erweiterung zu einem runden Abschluss gebracht.

Für die ersten 100 Leser, die es kaum erwarten können, sich wieder in die Schlacht zu stürzen, gibt es jetzt gratis die Geschenke des unredlichen Adligen. Darin enthalten sind:

Umhang des unredlichen Adligen

Stein der Gesundheit

Abenteurer-EP-Verstärkung

5 Erste-Hilfe-Pakete

Hinweis: Die Keys sind ausschließlich für die PC-Version von Neverwinter einlösbar!

Neverwinter ist ein "Free 2 Play"-MMORPG. Ihr erforscht die riesige Stadt Neverwinter mitsamt der angrenzenden Landstriche. Dabei taucht ihr immer tiefer in die höchst farbenfrohe, mitunter auch düstere Geschichte der berühmten Metropole ein. Neverwinter ist für PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Spielseite.