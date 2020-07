Far Cry 6 ist noch nicht einmal angekündigt, und schon jetzt gibt es Vermutungen über den neuen Gegenspieler. Der "The Mandalroian"-Star gibt jetzt undurchsichtige Hinweise auf seine Rolle als Bösewicht.

Der aus The Mandalorian bekannte Giancarlo Esposito hat ein Faible für fiese Charaktere.

Ist er der neue "Far Cry 6"-Bösewicht?

Die Reihe der Far Cry-Spiele hat einige denkwürdige Antagonisten hervorgebracht. Besonders in Erinnerung geblieben, ist vielen Spielern der wahnsinnige Vaas aus Far Cry 3. Aber auch der Sektenführer aus dem fünften Ableger hat für einigen Wirbel gesorgt. Der nächste Teil der Reihe ist noch nicht angekündigt, hat seinen Bösewicht aber möglicherweise schon gefunden. Giancarlo Esposito hat in einem Interview angeteasert, an einem Videospiel-Projekt beteiligt gewesen zu sein.

"Dieses Videospiel, an dem ich beteiligt war - welches ein riesen Ding wird - aber ich kann es wirklich nicht erwähnen," sagte er in einem Interview mit Collider auf YouTube.

GameReactor stellt den Bezug zu Far Cry 6 her, löscht ihren Post kurz danach aber wieder. Inzwischen hat aber auch VGC über einen Auftritt des Schauspielers spekuliert. Dieser würde sich nahtlos in die Riege der bisherigen Antagonisten einreihen, ist er Serienfans bisher vor allem durch seine Rollen in The Mandalorian und als Kartellboss in Breaking Bad bekannt. Ob an den Gerüchten tatsächlich etwas wahres dran ist, erfahren wir vielleicht im Juli, wenn Ubisoft ihre digitale Pressekonferenz abhält.

Was haltet ihr von dem Gerücht, dass Giancarlo Esposito den neuen Bösewicht übernimmt? Habt ihr bereits Erfahrungen mit der "Far Cry"-Reihe? Mit welchem Teil hattet ihr am meisten Spaß? Schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare.