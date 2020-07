Abgesehen von einem PS5-Release für GTA Online ist noch nichts über Entwickler Rockstars zukünftige Pläne bekannt. Eine kürzlich veröffentlichte Stellenanzeige deutet aber daraufhin, dass Virtual Reality eine große Rolle beim nächsten Game spielen soll. Könnte es sich dabei um GTA 6 handeln?

Ein GTA in VR? Gar nicht so unwahrscheinlich, wenn die Entwickler hinter L.A. Noire The V.R. Case Files neue Mitarbeiter suchen.

Neues VR-Spiel für Rockstar - Ist es GTA 6?

Was sind Entwickler Rockstars zukünftige Pläne? Während die Fans beim PS5-Event auf eine Ankündigung von GTA 6 hofften, wurde stattdessen GTA Online als kostenloser Titel für die "Next Gen"-Konsole präsentiert. Aber das scheint nicht alles zu sein.

Wie eine neue Stellenanzeige auf LinkedIn verrät, sucht das Entwicklerteam Videogames Deluxe neue Mitarbeiter für „einen AAA Open World-Titel in VR für Rockstar“. Bei den Leuten handelt es sich um dieselben Entwickler von L.A. Noire The V.R. Case Files, die Rockstars Krimi-Adventure in die Virtual Reality geholt haben. Für ihr Studio in Sydney suchen sie eine Vielzahl an neuen Mitarbeitern, darunter „Senior Programmers, Engine Programmer, Designer und Animatoren“.

Um welches Spiel könnte es sich dabei handeln? Die Stellenanzeige des Senior Animator gibt einen Hinweis auf das Setting, der demnach mit „Charakteren, Fahrzeugen, Waffen und allgemeinen Requisiten“ arbeiten wird. Eine VR-Version für GTA 6 wäre möglich, andererseits könnte es aber auch eine neue VR-Version für GTA 5 sein, nachdem der Release für die neue Plattformgeneration bereits eine Ego-Perspektive erhalten hat. Darüber hinaus könnte es sich aber auch um ein komplett neues Gangster-Franchise handeln. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

Die Entwickler von L.A. Noire The V.R. Case Files arbeiten laut einer Stellenanzeige an einem "Open World"-Spiel in VR für Rockstar. Es ist nicht bekannt, ob es sich dabei um GTA 6, GTA 5 oder ein ganz anderes Spiel handelt. Was denkt ihr? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!