Aus dem Nichts kündigte Indie-Entwickler Slavic Magic sein Stratiegiespiel Manor Lords an, das auf Städtebau aus Stronghold und RTS aus Total War setzt. Die Spieler feiern den Ankündigungstrailer und können die "Early Access"-Phase kaum abwarten.

Manor Lords kommt mit hübschen Grafiken und einem interessanten Gameplay-Mix daher.

Manor Lords: Das Beste aus Stronghold und Total War?

Die Gaming-Welt hat eine neue Strategie-Liebe gefunden: Nachdem Indie-Entwickler Slavic Magic sein Spiel Manor Lords mit einem Trailer auf YouTube ankündigte, generierte das Video innerhalb kürzester Zeit fast 200.000 Aufrufe. Auch auf Reddit wird das Strategie-Spiel heiß diskutiert, das von einer einzigen Person produziert wird.

Neben einer hübschen Grafik setzt Manor Lords vor allem auf den klassischen Burgenbau aus Stronghold und die riesigen Echtzeit-Schlachten aus Total War. Dabei sollen viele realistische Faktoren in das Spiel miteinfließen, unter anderem Jahreszeiten, Wetterverhältnisse, Krankheiten und Hungersnöte. Hier könnt ihr euch selbst einen Eindruck von Manor Lords verschaffen:

Geheimtipp verbindet Stronghold mit Total War:

Bisher hat Manor Lords noch keinen Releasetermin, allerdings soll im Herbst 2020 die "Early Access"-Phase starten. Auf Steam könnt ihr Manor Lords in eure Wunschliste aufnehmen, um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Die Spieler sind schon jetzt auf das fertige Spiel gespannt, auch wenn manche Fans der Aspekt rund um die Ein-Mann-Produktion etwas skeptisch stimmt.

Könnt ihr 9 Spiele anhand schlechter Beschreibungen erraten?

Manor Lords soll Herbst 2020 in die "Early Access"-Phase übergehen, interessierte Spieler können über die Steam-Wunschliste alle neuen Infos erfahren. Was sagt ihr zu Manor Lords? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!