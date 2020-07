PS4: Feature zeigt euch jetzt, wie lange ihr vor der Konsole hängt

Wenn ihr zockt, vergeht die Zeit gerne mal wie im Flug. Um den perfekten Überblick darüber zu haben, wie lange ihr eigentlich an eurer PS4 hängt, stellt ein Spieler jetzt eine einfache Trackingmöglichkeit vor.

Dieses Feature für die PS4 verhindert, dass ihr mal wieder bis 6 Uhr morgens zockt.

PS4: Zockt ihr zu viel?

Falls ihr schon immer mal wissen wolltet, wie viel Zeit ihr in euer geliebtes Hobby investiert und wie lange ihr damit vor der PS4 verbringt, dann liefert ein Spieler jetzt eine schnelle Lösung.

Auf der Webseite PS-Timetracker stellt dieser einen Bot vor, den ihr einfach im PS-Network als Freund adden müsst und schon legt dieser damit los, eure Spielzeit an der Konsole aufzuzeichnen.

Da der Bot eure Online-Zeit im PSN misst, ist es natürlich erforderlich, dass euer Status auch als Online gekennzeichnet ist. Außerdem ist es wichtig, dass euer PS4-System das neuste Update besitzt. Natürlich trackt das Feature lediglich eure Spielzeit seit Anmeldung, eine Ansicht der Vergangenheit ist nicht möglich.

Eure Daten werden euch einmal am Tag zugeschickt, wenn ihr mehr als 30 Minuten gespielt haben solltet. Stellt sicher, dass ihr den Erhalt von Nachrichten im PSN aktiviert habt, damit der Bot-Freund euch auch über eure Spielzeit informieren kann. Alternativ könnt ihr auch die Webseite besuchen, um an eure Statistiken zu gelangen.

Damit ihr auch genügend Stoff zum Aufzeichnen eurer Spielzeit habt, könnt ihr den PS-Store gerne nach tollen Spielen für eure PS4 durchstöbern:

Im Dezember 2018 startete Sony eine Aktion, bei der ihr eure Spielzeit auf der PS4 intern erfassen lassen konntet, eine serienmäßig eingefügte Funktion gab es allerdings nie. Vielleicht will Sony gewährleisten, dass ihr ausgiebig bis in die Morgenstunden zockt und dabei die Zeit vergesst.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Was haltet ihr von dem Spielzeit-Tracker für die PS4? Würdet ihr diesen Bot als Freund adden? Und wie viel Zeit verbringt ihr an der Konsole? Schreibt uns eure Erfahrungen dazu gerne in die Kommentare.