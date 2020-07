Red Dead Online: Spieler erzählt mit 21 Fotos seine "bärtige" Lebensgeschichte

In Red Dead Redemption 2 sowie Red Dead Online könnt ihr viel Zeit investieren und mit euren Charakteren interessante Entwicklungen durchleben. Auf Reddit zeigte kürzlich ein Spieler mit Bildern, wie sich sein Charakter bis zum Rang 200 in Red Dead Online gewandelt hat: Eine sehr spannende Reise mit vielen Outfits und vielen verschiedenen Bärten!

Red Dead Online: Spieler FlasKamel stellte der Community seine spannende "Lebensgeschichte" vor.

Red Dead Online: Der "bärtige" Weg von Rang 1 bis 200

Während die Spieler in Red Dead Redemption 2 das Schicksal von Arthur Morgan verfolgen, können sie in Red Dead Online ihren eigenen Charakter erstellen und ihre eigene Geschichte erleben. Auf Reddit präsentierte User FlasKamel kürzlich seine in Red Dead Online anhand von 21 Bildern, die von Grünschnabel-Rang 1 bis Legenden-Rang 200 reicht.

Das Fotoalbum erzählt von einer bunten Reise mit vielen Stationen, Outfits und Bärten: FlasKamel scheint bis Rang 50 ein Weltenbummler gewesen zu sein, danach ein Gangster, ein Söldner, ab Rang 100 ein Einsiedler, woraufhin mit Rang 130 seine Militärzeit begann, die er mit Rang 190 niederlegte, um als exzentrische Legende etwas kürzer zu treten. Vor allem das "Rang 80"-Bild hat es der Community sehr angetan, seine Phase als dunkler Revolverheld.

Die Spieler sind beeindruckt von FlasKamels Reise und seinem hohen Rang - auch wenn manche nicht verstehen, wie er das bei dem "repetitiven" Gameplay des Multiplayers geschafft hat. Andere Spieler sind neidisch auf seine Accessoires und fragen, wo sie in Red Dead Online zu finden sind. Darüber hinaus diskutieren sie, welche Aussage mit dem Klamottenwechsel verbunden ist.

„Ich denke, jeder kommt an einen Punkt, an dem man mit dem Aufstieg immer schickere Kleidung bekommt, um zu zeigen, wie hoch man ist, und schließlich den Punkt erreicht, an dem man einfach die Kleidung trägt, die man am liebsten mag“, schreibt User KingDread306.

Reddit-User FlashKamel hatte einen langen und "bärtigen" Weg in Red Dead Online hinter sich. Die Community zieht den Cowboy-Hut vor ihm. Was sagt ihr zu seiner Fotostrecke und wie sieht eure in Red Dead Online aus? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!