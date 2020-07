Tod in Skyrim: Worum ihr das Drachenblut niemals bitten solltet

Wenn Gotham City Hilfe braucht, wird Batman gerufen. In Skyrim ist es das Drachenblut. Bewohner beschützen, Bürgerkriege beenden, Kreaturen besiegen - das Drachenblut kann alles. Nur nicht gewöhnliche Gespräche führen, wie ein Skyrim-Spieler kürzlich zeigte. Es gibt bestimmte Fragen, die man dem Drachentöter einfach nicht stellen sollte.

Upps - Ein NPC bat Spieler wathurtbottle um einen kleinen Gefallen, der tödlich ausging.

Skyrim: Spieler nimmt Frage etwas zu "wörtlich" auf

Der Spieler führt als Drachenblut kein einfaches Leben in Skyrim. Klar, ihr seid eine mächtige Kampfmaschine, aber ständig greifen Drachen und Banditen an, Wachen reagieren sehr streng, wenn ihr euch Sachen von Bürgern "ausleiht" und immerzu braucht jemand eure Hilfe in Skyrim.

Wie Reddit-User wathurtbottle mit seinem Clip zeigte, können selbst einfache Gespräche tödlich enden, wenn die falschen Fragen gestellt werden. Als er Klingenmeister Esbern auf einem Berg in Skyrim begegnet, bittet dieser das Drachenblut, lauter zu sprechen, weil er auf seinem rechten Ohr nicht mehr so gut höre. Anschließend fasst der Skyrim-Spieler diese Bitte etwas zu wörtlich auf, wie ihr im unteren Video sehen könnt.

Zweifelsohne hat Esbern das Drachenblut mit seinem Drachenschrei besser gehört, aber im gleichen Zug wurde er auch meilenweit weggeschleudert. Die Community feiert das schwarzhumorige Missverständnis.

Dies ist nur eine von vielen kuriosen Geschichten, die sich in Skyrim zutragen. Kürzlich berichteten wir von einem Spieler, der sich in einer fürchterlichen Todesschleife wiederfand, als er sein Haus verließ. Auch neun Jahre nach Release passiert immer noch etwas Neues in Skyrim.

Eine gewöhnliche Unterhaltung in Skyrim ging tödlich aus. Manche Fragen sollte man dem Drachenblut einfach nicht stellen. Was sagt ihr zur der Geschichte? Lustig oder ist euch schon mal etwas viel Kurioseres passiert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!