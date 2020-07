Nicht nur Nintendo Switch bekommt in dieser Woche Zuwachs. Auch andere Plattformen können sich über neue Releases freuen. Obwohl wir normalerweise jetzt mitten in einem traurigen Sommerlch säßen. Was euch spannendes erwartet verraten wir euch in unserem Artikel.

Die Releases der Kalenderwoche 28: Neben Cathrine kommt Story of Seasons auf die Switch.

Catherine: Full Body | 7. Juli

Switch

In die Rolle von Protagonist Vincent in Catherine: Full Body würde eigentlich niemand gerne schlüpfen wollen. Der junge Mann befindet sich nämlich in einem echten Dilemma: Entweder die langjährige Freundin Katherine heiraten oder aber ein neues Abenteuer mit der blonden Catherine beginnen? Und im Remake von Catherine von 2012 gibt es mit Rin noch eine dritte Person, wodurch ein Liebesviereck in den Fokus des abgedrehten Puzzle-Adventures rückt.

In Catherine: Full Body wird die Liebe ein wenig kompliziert:

Für die PlayStation 4 ist der Release von Catherine: Full Body schon ein paar Monate her. Für die Switch-Umsetzung hat Entwickler Atlus drei neue Synchronsprecherinnen an Bord geholt, die Fans aus früheren Persona-Spielen kennen. Ansonsten erhält die Portierung die gewohnten technischen Anpassungen für die Hybrid-Konsole von Nintendo.

CrossCode | 9. Juli

PS4 / Xbox One / Switch

Eine Grafik angelehnt an die gute alte SNES-Zeit kombiniert mit einem actionreichen Kampfsystem und kniffligen Rätseln: CrossCode ist einerseits retro, andererseits aber wirklich modern. Das 2D-Action-Rollenspiel erzählt eine durchaus ungewöhnliche Sci-Fi-Geschichte, während ihr euch als Spieler durch zahllose Gegner und Bosse kämpft und über sieben große Dungeons erkundet.

CrossCode ist bereits 2018 für den PC erschienen. In Zusammenarbeit mit dem deutschen Studio Deck 13 folgt nun eine Umsetzung für die PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch, die technisch an die jeweiligen Konsole angepasst wurde. Der Release der Einzelhandelsversion lässt derweil noch bis August auf sich warten.

Sword Art Online: Alicization Lyrocis | 10. Juli

PC / PS4 / Xbox One

Sword Art Online: Alicization Lyrocis erzählt die Geschichte von Kirito und Eugeo, welche zusammen versuchen, ihre langjährige Freundin Alice wiederzufinden. Damit greifen die Entwickler erstmals den aktuellen Handlungsstrang der Anime-Vorlage auf und entführen euch unter anderem in die Unterwelt. Spielerisch orientiert sich das Spiel an den bisherigen recht actionreichen Serienablegern.

Ein neues Abenteuer in Sword Art Online erwartet euch:

Der Release von Sword Art Online: Alicization Lyrocis hätte eigentlich schon im Mai erfolgen sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie hat Bandai Namco jedoch die Veröffentlichung um etwa zwei Monate nach hinten verschoben. Nun soll dem japanischen Anime-Spiel nichts mehr im Wege stehen.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise | 10. Juli

Switch

Ein Kultspiel, welches trotz offensichtlicher Schwächen die Herzen vieler Spieler erobert hat: Die Rede ist von Deadly Premonition. Mit einem Nachfolger hat eigentlich kaum jemand gerechnet, aber Publisher Rising Star Games und Entwickler Toybox Games machen den Release exklusiv für die Nintendo Switch möglich. Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise soll die gleichen Stärken und Schwächen des Vorgängers bieten, darunter eine atmosphärische und dichte Handlung.

Den Nachfolger zu Deadly Premonition gibt es nur auf der Switch:

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise beginnt im heutigen Boston. FBI-Agent und Protagonist Francis York Morgan greift in der Kleinstadt Le Carré einen Fall auf, vom den er gedacht hat, dass er ihn bereits 2005 gelöst hat. Als Spieler ist es eure Aufgabe, verschiedene Verbrechen aufzuklären und zwischen den Jahren 2005 und 2019 hin und her zu springen.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town | 14. Juli

PC / Switch

Aufgrund einer recht komplizierten Rechtslage trägt das Remake von Harvest Moon: Friends of Mineral Town den Namen Story of Seasons: Friends of Mineral Town. Inhaltlich gibt es jedoch genau das Paket, welches Fans bereits 2003 auf dem Game Boy Advance kennengelernt haben. In der friedlichen Mineralstadt kümmert ihr euch um euren eigenen Bauernhof und geht Beziehungen mit verschiedenen Bewohnern ein.

Statt Harvest Moon heißt es nun Story of Seasons, aber der Inhalt ist gleich:

Die größte Neuerung im Remake ist natürlich die von Grund auf neue Grafik, die auf die Stärken der Nintendo Switch setzt. Darüber hinaus gibt es außerdem Anpassungen an der Steuerung und erweiterte Interaktionsmöglichkeiten. Die Release-Version von Story of Seasons: Friends of Mineral Town enthält zudem deutsche, englische, französische und spanische Texte. Eine PC-Version folgt derweil am 14. Juli.

F1 2020 | 10. Juli

PC / PS4 / Xbox One

Wegen der weltweiten Corona-Pandemie hat es in diesem Jahr noch kein Rennen in der echten Formel 1 gegeben. Virtuell geht es hingegen in dieser Woche offiziell los: Codemasters bringt den Release von F1 2020 an den Start. Der neue Serienteil beinhaltet natürlich in erster Linie den diesjährigen Rennkalender, die aktuellen Wagen und etwaigen Regeländerungen.

Der Kurs in Monaco gehört wieder zu den schwierigsten in F1 2020:

Die größte Neuerung betrifft allerdings den Modus My Team, bei dem ihr als Spieler einen ganz eigenen Rennstall leiten dürft. Das heißt nicht nur, dass ihr für euer eigenes Team Rennen fahrt, sondern ihr müsst euch auch um eure Teamkollegen, Sponsoren, die technische Entwicklung und vieles mehr kümmern.

Die Krone der Formel 1 gewinnen, einen Bauernhof auf Vordermann bringen, zwei japanische Abenteuer in voller Länge genießen oder den Nachfolger zu einem ganz ungewöhnlichen Spiel in Augenschein nehmen: Welches Spiel landet in dieser Woche bei euch?