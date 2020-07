Die Sims 4: Dramatische Reality-TV-Show startet bald

Überraschend kündigt The Sims 4 eine Reality-TV-Serie an, die schon sehr bald im Fernsehen ausgestrahlt werden soll. Auf was ihr euch gefasst machen könnt, erfahrt ihr hier.

Konzentration! Für die TV-Serie zu Die Sims 4 müssen Fans kreativ werden.

The Sims 4 wird kompetitiv

Dass beliebte Videospiele zu Filmen und Serien umgewandelt werden, funktioniert in letzten Jahren immer besser. Eines der positiven Beispiel dafür, ist die Netflix-Serie zu The Witcher. Überraschend schließt sich nun auch Die Sims 4 dem Serien-Trend an. Nächste Woche soll „The Sims Spark’d“ bereits im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt werden.

Im Gegensatz zu The Witcher bietet das Sims-Universum jedoch keine feste Geschichte, die die Zuschauer an die Fernsehbildschirme fesseln würde. Erwarten könnt ihr deswegen eher lockere Unterhaltung in Form einer Reality-TV-Serie. In The Sims Spark’d treten Fans der Videospielserie in einen Wettkampf um 100.000 US-Dollar.

The Sims Spark'd will euch auf eine Achterbahn der Gefühle mitnehmen

Um das Preisgeld zu gewinnen müssen sich die Teilnehmer herzerwärmende, schockierende oder wendungsreiche Geschichten einfallen lassen, die sie dann in The Sims 4 erzählen. Eine Jury schaut sich die Ergebnisse an und bewertet diese, ähnlich wie bei Shows wie Germany’s Next Topmodel, nach eigenem Ermessen. Vor allem eines ist also gefragt: Viel Kreativität und reichlich Emotion. Einen Einblick auf die Achterbahnfahrt der Gefühle könnt ihr im offiziellen Trailer erhaschen:

The Sims Spark'd | Trailer zur Serie verspricht emotionales Chaos

Am 17. Juli wird die Prämiere auf dem amerikanischen Fernsehsender TBS ausgestrahlt. Online soll sie am 20. Juli dann auch auf BuzzFeed Multiplayer erscheinen. Eine Übersetzung ins Deutsche wird es vorerst anscheinend nicht geben.

Was haltet ihr von dem Konzept: klingt The Sims Spark'd interessant genug um mal reinzuschauen oder ist der Funke noch nicht auf euch übergesprungen? Verratet uns eure Meinung zur experimentellen Serie in den Kommentaren!