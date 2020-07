Humble Bundle: Batman und The Walking Dead jetzt schon ab 1 Euro

Das neue Humble Bundle bietet euch die besten Abenteuerspiele vom Entwickler Telltale. Wenn ihr Fans von Games mit einer starken und mitreißenden Story seid, kommt ihr hier schon ab 1 Euro auf eure Kosten.

Batman und The Walking Dead gibt es jetzt im Humble Bundle

Mit dem aktuellen Humble Bundle könnt ihr eurer Steam-Bibliothek einige der besten Spiele aus der Storytelling-Schmiede von Telltale hinzufügen – und das schon ab dem Minimalpreis von 1 Euro. Zu den Highlights der Aktion zählen die fantastischen Story-Abenteuer The Walking Dead, Batman und The Wolf Among Us. Wir sagen euch, worauf ihr euch außerdem noch bei diesem Bundle freuen könnt.

Humble Bundle: The Walking Dead, Batman und The Wolf Among Us

Das Humble Summer Adventure Games Bundle bietet euch noch bis zum 28. Juli 2020 die Gelegenheit, spannende Story-Spiele zu Schnäppchenpreisen zu ergattern.

Wie bei Humble Bundles in der Vergangenheit habt ihr auch bei diesem Spielepaket wieder die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Preisstufen, die aufeinander aufbauen und jeweils bestimmte Spiele freischalten. Je nachdem wie viel euch die einzelnen Spiele wert sind, könnt ihr euren Wunschpreis innerhalb der Stufen festlegen. Solltet ihr euch für die Preisstufe 3 entscheiden, erhaltet ihr also alle Games des Humble Summer Adventure Games Bundles und könnt sie über euren Steam-Account zocken. Hier ist der Überblick über das Angebot:

Stufe 1: Für 1 Euro bis 6,67 Euro erhaltet ihr diese Spiele

Batman: The Enemy Within

The Walking Dead

The Walking Dead - 400 Days

Oxenfree

Stufe 2: Für 6,68 Euro bis 13,49 Euro erhaltet ihr zusätzlich diese Spiele

Stufe 3: Ab 13,50 Euro erhaltet ihr zusätzlich diese Spiele

Humble Bundle: Summer Adventure Games für einen guten Zweck spielen

Mit dem Humble Bundle könnt ihr euch nicht nur eine Reihe von Top-Spielen für eure Steam-Bibliothek zum Schnäppchenpreis sichern, sondern gleichzeitig auch noch etwas Gutes tun. Ein Teil der Erlöse wird jeden Monat an eine wohltätige Organisation gespendet. Diesen Monat könnt ihr mit eurem Humble Bundle eine Organisation im Feld der Diabetes-Forschung unterstützen.

Wie findet ihr die Auswahl des Humble Bundles in diesem Monat? Welche der Preisstufen ist für euch besonders interessant? Habt ihr die Telltale-Abenteuer The Walking Dead und Batman bereits gespielt? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!