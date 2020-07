GTA Online: Video beweist, dass NPCs die wahren Gangster sind

In GTA Online herrscht ein rauer Ton. Gangster, Polizisten, andere Mitspieler - jeder will euch ans Leder. Wie Reddit-User MrFoxer findet, wird dabei eine Bedrohung in GTA Online oft übersehen: Die NPCs, die auf subtile Weise den Spielern das Leben zur Hölle machen.

Reddit-User MrFoxer postete ein Video, das zeigt, dass die NPCs die wahren Gangster in GTA Online sein könnten.

GTA Online: Dutzende Unfälle - ist das noch Zufall?

Es ist schwierig, sich in GTA Online an die Verkehrsregeln zu halten. Alle paar Minuten rast euch ein Wahnsinniger in die Seite. Aber nicht nur die anderen Mitspieler in GTA Online stellen eine Gefahr dar, auch NPCs haben es faustdick hinter den Ohren.

Reddit-User MrFoxer postete ein Video, das dutzende Unfälle mit NPCs zeigt. Das Kuriose: Es sieht zwar auf den ersten Blick immer wie ein Unfall aus, andererseits wirkt es auch wie eine Taktik - als ob die NPCs in GTA Online nur darauf warten, sich dem Spieler in den Weg zu stellen.

Die Fans leiden mit dem User mit und tauschen sich über ähnliche Erlebnisse aus. Manche vermuten, dass es sich hierbei um einen Bug handelt. Andere vermuten nach wie vor, dass sich Entwickler Rockstar heimlich einen Scherz mit den Spielern erlaubt.

NPCs sind aber nur eine Gefahr, die in GTA Online lauert. Das gefürchtete MK2 befindet sich ebenfalls weit oben in den Top Ten - wobei die Spieler mittlerweile einen Weg gefunden haben, wie sie mit dem Raketenbike fertig werden können: Mit einem Bagger.

Wer sind die wahren Gangster in GTA Online? Die anderen Mitspieler oder die NPCs? Fakt ist, dass ihr in GTA Online immer auf der Hut sein müsst. Was sagt ihr zu dem Video? Handelt es sich bei diesen Unfällen um Bugs oder einen Scherz von Entwickler Rockstar? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!