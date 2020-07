Minecraft mit Klavier spielen: Klappt, schmerzt aber in den Ohren

Ein Minecraft-Spieler kommt auf die eigenartige Idee, sein Musikinstrument als Controller zu verwenden. Das Verrückte – es funktioniert. Trotz der nervigen Laute des Keyboards gelangt er nach Stunden harter Arbeit endlich an sein wohl verdientes Ziel.

Quelle: Getty Images / shironosov

Minecraft: Klavier statt WASD

Den Enderdrachen in Minecraft haben schon viele Spieler geschlagen – doch wie viele von ihnen konnten diese Schlacht mit der Macht der Musik für sich gewinnen? YouTuber und Reddit-User Jachael123 dürfte da wohl in der Minderheit sein. Der Let’s Player spielt das Spiel nämlich lieber mit seinem Midi-Keyboard, einem kleinen Piano welches man nur am PC über Kopfhörer hören kann, statt mit Maus und Tastatur.

Obwohl der Überlebensmodus schon mit herkömmlichen Eingabegeräten schwer genug sein dürfte, wagte sich Jachael123 nun an die riesige Aufgabe Minecraft nur mit Hilfe seines Musikinstruments durchzuspielen. Um sein Keyboard zu einem kompatiblen Controller zu machen, lud er sich extra ein Programm herunter, mit dem er die Tastatur – und Mausbefehle auf das Instrument übertrug.

Nach reichlich Eingewöhnung verbrachte der Let’s Player über sieben Stunden damit das Spiel durchzuspielen. Und er muss Nerven aus Stahl gehabt haben – denn das Keyboard ertönt mit jedem Schritt:

Am Ende seines Reddit-Videos schreibt Jachael123 dazu selbst:

„Danke fürs Zuschauen! Ich entschuldige mich dafür, falls es euch in den Ohren weh tat, denn mich hat es definitiv geschmerzt während der 15 Stunden, in denen ich das Video geschnitten habe.“

Auf seinem YouTube-Kanal findet ihr weitere Videos seiner eigenwilligen Minecraft Let’s-Plays.

Testet, ob ihr Schüler oder Meister seid

Er hat zwar ein wenig länger gebraucht um an sein Ziel zu kommen, aber letzten Endes hat er den Enderdrachen allein mit ein paar schiefen Noten besiegen können. Würdet ihr euch einer solchen Herausforderung stellen oder bleibt ihr lieber bei den altbewährten WASD-Tasten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!