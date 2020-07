Diesen Deal solltet ihr euch nicht entgehen lassen: Aktuell könnt ihr euch einen tollen Handytarif zusammen mit einer "Limited Edition"-Nintendo Switch für nur 19,50 Euro pro Monat sichern.

Sichert euch jetzt diese schicke "Limited Edition"-Switch!

Auf der Website Handyflash findet ihr aktuell ein fantastisches Angebot, das (nicht nur) für "Nintendo Switch"-Fans attraktiv ist: Für nur 19,50 Euro im Monat und eine einmalige Zahlung von 59,95 Euro erhaltet ihr einen Handyvertrag mit einem 8 GB Datenvolumen sowie eine "Limited Animal Crossing: New Horizons Edition"-Nintendo Switch. Schnell sein lohnt sich bei diesem Angebot auf jeden Fall.

Schnäppchentarif-Bundle: Nintendo Switch + 8 GB Datenvolumen

Hier geht's zum Switch-Deal!

Mit diesem Angebot könnt ihr euch nicht nur die Nintendo Switch in einer der aktuell begehrtesten Limited Editions überhaupt sichern, sondern bekommt obendrein noch einen tollen Handytarif für die nächsten 24 Monate. Wie viel ihr genau bezahlt und was ihr dafür bekommt, zeigen wir euch hier im Detail. Das "Nintendo Switch Tarif"-Bundle beinhaltet:

Nintendo Switch:

Nintendo Switch "Limited Animal Crossing: New Horizons Edition"

Download-Code für das Spiel Animal Crossing: New Horizons

Handytarif:

Handytarif vom Anbieter Congstar im Netz der Telekom

8 GB LTE-Datenvolumen (max. 25 MBit/s)

Allnet-Flat für Telefonie & SMS

EU-Roaming inklusive

Mindestlaufzeit: 24 Monate, 3 Monate Kündigungsfrist

So schlüsseln sich die Kosten des Tarifangebots auf:

Die einmalige Zahlung von 59,95 Euro, der monatliche Vetragspreis von 19,50 Euro (ab der Mehrwertsteuererhöhung 2021 werden es glatte 20 Euro pro Monat sein, dieser Preis wurde für diese Rechnung verwendet) sowie die einmalige Anschlussgebühr von 14,63 Euro führen insgesamt über die zwei Jahre der Tariflaufzeit zum Preis von 554,58 Euro.

Die "Limited Animal Crossing: New Horizons Edition"-Nintendo Switch kostet derzeit im Preisvergleich allein für sich mindestens 389,91 Euro. Zieht ihr also diesen Wert von der obigen Summe ab, bleiben noch 164,67 Euro übrig. Durch 24 Monate geteilt bezahlt ihr somit de facto monatlich nur 6,86 Euro für euren 8 GB Handy-Tarif.

Top-Deal: Congstar-Handyvertrag + Nintendo Switch

Für alle, die neben der Nintendo Switch noch mehr Datenvolumen brauchen, gibt es auf der Übersichtsseite von Handyflash übrigens auch noch eine Variante mit einem 13 GB LTE-Vertrag.

Hier geht's zur Deal-Übersicht!

Kennt ihr euch mit Animal Crossing aus? Beweist es in unserem Quiz!

Was haltet ihr von dem Switch-Deal? Wie gefällt euch die Limited Animal Crossing: New Horizons Edition? Werdet ihr bei diesem Angebot zuschlagen? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!