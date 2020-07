Epic Games Store verschenkt drei Spiele für kurze Zeit

Alle zwei Wochen verschenkt Epic Games an alle Nutzer seines Stores mehrere Gratisspiele. Dieses Mal dürft ihr euch auf gleich drei Spiele im Epic Games Store freuen, in denen ihr unter anderem Monster abknallt, Planeten erkundet und aus dem Gefängis ausbrecht.

Zu den Gratis-Spielen gehört auch Killing Floor 2.

Gratis im Epic Games Store: Shooter, Weltraum und Gefängnis

Im Epic Games Store erwarten euch nicht nur Exklusiv-Spiele und besondere Sales, alle zwei Wochen legt Epic Games außerdem ein paar kostenlose PC-Spiele oben drauf. Das Angebot ist immer unterschiedlich, von hochkarätigen Top-Titeln bis interessanten Indie-Spielen war schon alles dabei.

Zur aktuellen Gratis-Auswahl im Epic Games Store gehören diese drei Spiele:

Shooter, Weltraum-Erkundung oder Gefängnisausbruch - was darf es sein? Die kostenlosen Spiele könnt ihr euch noch bis zum 16. Juli 2020 um 17 Uhr herunterladen, danach wechselt das Angebot wieder. Eines der nächsten Gratis-Spiele soll übrigens Torchlight 2 sein.

Wir sagen euch, welchen Beruf ihr in einem Game ausüben solltet

Bis zum 16. Juli könnt ihr Killing Floor 2, Lifeless Planet und The Escapists 2 kostenlos für den PC herunterladen. Was sagt ihr zur aktuellen Gratis-Auswahl im Epic Games Store? Etwas Interessantes dabei oder wollt ihr lieber bis zur nächsten Gratis-Aktion warten? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!