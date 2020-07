The Last of Us 2: Sänger von Blink 182 performt Hit auf Ellies Gitarre

The Last of Us 2 ermöglicht es Gamern, auf Ellies Gitarre zu spielen. Der Sänger von Blink 182 konnte sich diese Gelegenheit während eines Twitch-Streams natürlich nicht entgehen lassen - und performte einen Klassiker seiner Band.

Mark Hoppus covert einen "Blink 182"-Song auf Ellies Gitarre

Mark Hoppus ist Fans nicht nur als Bassist und Sänger der "Pop Punk"-Band Blink 182 bekannt – er ist auch aktiv als Streamer auf Twitch unterwegs. Bei seinem Live-Stream zu The Last of Us 2 bekam er die Gelegenheit, seine beiden Leidenschaften in perfekter Harmonie zu verbinden – also coverte er kurzerhand eines der bekanntesten Lieder seiner Band.

The Last of Us 2: Blink 182-Sänger mit leichten Textunsicherheiten

In seinem "The Last of Us 2"-Stream versucht sich Hoppus an dem Blink 182-Klassiker Dammit. Obwohl er den Song selbst geschrieben hat, fällt es ihm gegen Ende nicht ganz leicht, sich an den vollständigen Text zu erinnern – aber seine Fans können ihm glücklicherweise dabei aushelfen.

Diese kurze Textunsicherheit lässt sich wohl zweifellos damit erklären, dass der Song bereits 1997 auf dem Album Dude Ranch veröffentlicht wurde – und damit also schon 23 Jahre auf dem Buckel hat. Trotzdem klingt seine Interpretation des Songs auch auf Ellies Gitarre ziemlich gut. Auf Twitch könnt ihr euch die Performance von Mark Hoppus im Video anschauen.

The Last of Us 2: Ellies Gitarre ist perfekt für Song-Cover

Mark Hoppus ist natürlich bei Weitem nicht der einzige Gamer, der Ellies Gitarre in The Last of Us 2 für sich entdeckt hat. Online kursieren schon zahlreiche andere Song-Cover, die In-Game entstanden sind. Zu den absoluten Highlights gehören dabei unter anderem gefühlvolle Interpretationen von Hurt von Johnny Cash, Nothing Else Matters von Metallica und Creep von Radiohead.

Ellies Gitarre zählt damit ohne Frage zu den außergewöhnlichsten Features in einem ohnehin schon herausragenden Spiel.

Wie gut kennt ihr euch mit Sonys Konsolen aus? Testet euer Wissen in unserem PlayStation-Quiz!

Was haltet ihr von dem „Dammit“-Cover? Habt ihr euch auch schon an Ellies Gitarre in The Last of Us 2 versucht? Und welcher Song passt eigentlich am besten zu dem Spiel? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!