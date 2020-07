PlayStation 5: Sony zeigt die neuen Spielehüllen

Schwarz und weiß sind die dominierenden Farben bei der PlayStation 5. Diese Designlinie wird auch bei den Spielehüllen der PlayStation 5 weiter verfolgt.

Ein farblicher Kontrast in Verbindung mit einem leicht futuristischen Aussehen: Die PlayStation 5 strahlt im neuen Design.

Nach und nach präsentiert Sony immer mehr kleine Details zur PlayStation 5. Nachdem das Unternehmen vor gut einem Monat die Konsole mitsamt ersten Spielen gezeigt hat, folgen nun das Design der Spieleboxen. Bei der kommenden "Next Gen"-Konsole werden schließlich Retailspiele weiterhin unterstützt.

Obwohl es bei der PlayStation 5 zu Beginn auch eine digitale Version geben wird, können Spieler nichtsdestotrotz auf eine Konsole mit Laufwerk setzen. Immerhin gibt es noch zahlreiche Kunden, die gerne einfach ihr Spiel in der Hand halten möchten. Passend dazu hat Sony über Twitter das neue Design der Spielehüllen präsentiert. Allzu große Unterschiede zur PlayStation 4 gibt es dabei nicht, wie das Beispiel von Spider-Man: Miles Morales offenbart:

A sneak peek at what PS5 games will look like when you see them on store shelves starting this holiday: https://t.co/i2ByEdWYRS pic.twitter.com/TmB4FzFMJZ