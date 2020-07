The Last of Us 2: Spieler entdecken das "wahre" Ende

Meisterwerk oder Enttäuschung? The Last of Us 2 spaltet die Community wie kein anderes Spiel dieses Jahr. Die meisten stören sich an der Geschichte des Spiels, vor allem am Ende von The Last of Us 2. Ein neues Detail könnte allerdings alles ändern und zeigen, dass die Spieler es nur falsch interpretiert haben.

Wie endet The Last of Us 2? Ein neues Detail könnte alles ändern.

Spoiler-Warnung: Wer The Last of Us 2 selbst noch spielen möchte, sollte nicht weiterlesen!

The Last of Us 2: Das wahre Ende?

The Last of Us 2 spaltet die Gaming-Community. Die einen sagen, dass es ein mutiges Meisterwerk ist. Die anderen empfinden es eher als gescheitertes Experiment - mit einer langen Reihe an Kritikpunkten. Viele davon beschäftigen sich mit Charakter Abby, andere sind von der Story und vor allem vom Ende von The Last of Us 2 enttäuscht, das auf den ersten Blick sehr traurig ausfällt.

Hier eine kurze Zusammenfassung: Obwohl Ellie das Familienglück mit Dina und ihrem Baby gefunden hat, ist sie zu einem letzten Rachefeldzug aufgebrochen. Als sie wieder heimkehrt, findet sie das Haus - abgesehen von ihren eigenen Sachen - komplett verlassen vor. Viele Spieler interpretieren das Ende als traurig, da Ellie offenbar nichts mehr geblieben ist. Die Twitter-Userin Mara weist allerdings daraufhin, dass ein Detail diesen Eindruck ändern könnte. Laut ihr sind Dina und Ellie nämlich immer noch zusammen.

„Okay, Ellie hat das Armband (von Dina) im letzten Kampf mit Abby nicht, bei der Farm hat sie es. Ok, Naughty Dog, das ist das Ende, an das ich glaube.“

alright so, ellie doesn't have the bracelet in the last fight with abby, fast forward to the farm, she does. ok ND this is the ending i choose to believe😭 pic.twitter.com/mUbMCixoZc — mara 🥀 (@maracrrt) July 6, 2020

Das Armband könnte daraufhinweisen, dass Ellie bereits mit Dina wieder im Jackson-Lager wohnt und sie nur gekommen ist, um sich von Joel zu verabschieden. Für diese Theorie sprechen ebenfalls die Details, dass sie nicht nach Dina im leeren Haus ruft - als ob sie längst davon wüsste - und auch keine Waffen mehr bei sich trägt. Solange Entwickler Naughty Dog diese Theorie aber noch nicht bestätigt hat, kann es sich auch um reines Wunschdenken seitens der Fans handeln, die Ellie ein besseres Ende gönnen.

The Last of Us 2 erschien am 19. Juni 2020 exklusiv für PlayStation 4 und spaltet die Gaming-Community. Dabei könnte das für viele Spieler enttäuschende Ende doch besser sein als es auf dem ersten Blick aussieht. Was sagt ihr zur Armband-Theorie? Welches Ende haltet ihr für wahrscheinlicher? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!