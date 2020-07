Far Cry 6: Offiziell mit Mandalorian-Darsteller Esposito angekündigt

Nun also doch: Far Cry 6 ist im Anmarsch. Ubisoft hat den Ego-Shooter angekündigt und einen Bösewicht im Gepäck, zudem es bereits vorher Gerüchte gegeben hat.

Giancarlo Esposito als Bösewicht in Far Cry 6: Die Gerüchte haben sich bestätigt.

Vor einigen Tagen war es noch ein heißes Gerücht: Für Far Cry 6 soll Ubisoft den Schauspieler Giancarlo Esposito, bekannt aus The Mandalorian und Breaking Bad, engagiert haben. Nun hat der französische Konzern die Meldungen bestätigt und im Rahmen eines Livestreams das neue Far Cry angekündigt.

Far Cry 6: Ein tropisches Paradies mit Esposito

Far Cry 6 spielt im fiktiven Staat Yara, der eigentlich an der Oberfläche ein tropisches Paradies sein soll. Im Inneren tobt allerdings ein blutiger Guerilla-Krieg, bei dem der machthabende Präsident Anton Castillo, gespielt von Giancarlo Esposito, gestürzt werden soll. Castillo will mit seinem Sohn Diego die Nation wieder zu alten Ruhm verhelfen, allerdings unterdrückt er sämtliche kritische Stimmen und Menschen, die sich gegen seine Pläne stellen.

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Dani Rojas, einem Guerilla-Kämpfer und versucht das tyrannische Regime von Castillo zu stürzen. Auf der spielerischen Seite vertraut Ubisoft auf die gewohnten Stärken der "Far Cry"-Reihe. Euch erwartet somit erneut eine offene Welt, die dieses Mal vorrangig aus Dschungel- und Strandgegenden besteht. Mit Yaras Hauptstadt Esperanza gibt es jedoch auch einen Bereich, der deutlich urbaner ausfällt.

Erscheinen soll Far Cry 6 nach aktuellen Stand am 18. Februar 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X.

Welcher Publisher wärt ihr?

Zu guter Letzt bestätigt Ubisoft noch ein wichtiges Detail: Spieler, die Far Cry 6 für die aktuellen Konsolen erwerben, können kostenlos auf die "Next Gen"-Version umsteigen. Dies gilt sowohl für PlayStation als auch für Xbox.