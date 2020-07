Nachschub für Fans von PvP-Online-Rollenspielen: Mortal Online 2 ist auf dem Weg. Wer bereits früh einsteigen möchte, kann das unter anderem für 2.500 Dollar machen.

Noch befindet sich Mortal Online 2 in einer frühen Entwicklungsphase. Wer dennoch zuversichtlich ist, kann bereits für wenig bis viel Geld einsteigen.

Wer eine Spielereihe liebt, der greift vielleicht gerne mal zum Kauf einer Collector's Edition. In der Regel werden hierfür wenige hundert Euro fällig, was aber für manche Fans noch gerade so erschwinglich ist. Beim kommenden Online-Rollenspiel Mortal Online 2 könnt ihr hingegen richtig tief in die Geldbörse greifen: Die Entwickler verkaufen ein Paket für satte 2.500 Dollar (umgerechnet etwa 2.212 Euro).

Mortal Online 2: Einsteigerpaket für Hardcore-Fans

Mortal Online 2 ist der Nachfolger des 2010 veröffentlichten Online-Rollenspiels Mortal Online. Das richtet sich an extreme PvP-Spieler, die nur allzu gerne auch schwächere Spieler angreifen und sie somit "ganken". Trotz oder gerade wegen dieser extremen Härte ist das MMORPG recht beliebt gewesen. Mit dem zweiten Teil wollen die Entwickler ihre Philosophie weiter ausbauen.

Aktuell befindet sich der Nachfolger noch in einer relativ frühen Entwicklungsphase. Wer jedoch die Entwickler bereits unterstützen möchte, kann das über die offizielle Spielwebseite machen. Dort bietet das Studio Star Vault verschiedene Pakete an, die unter anderem Zugang zur Alpha von Mortal 2 gewähren. Bei 39 Dollar (circa 34 Euro) fägnt es an und steigert sich dann zu stolzen 2.500 Dollar.

Sollte jemand diesen Preis bezahlen wollen, dann erhält er folgende Dinge:

Zugang zur Alpha

Zugang zum finalen Spiel

Lebenszeit-Abo für Mortal Online

Lebenszeit-Abo für Mortal Online 2

Namensreservierung für euren Helden

limitierte, physische Lootbag mit Aufdruck und einem mysteriösen Schlüssel

ein Draconigena-Armatus-Helm im Maßstab 1:1

Eine leicht abgespeckte Variante des Pakets gibt es für 450 Dollar (circa 398 Euro). Darin ist alles enthalten wie beim teuren Paket mit Ausnahme des Abos auf Lebenszeit für Mortal Online 2. Der Helm wird außerdem "nur" noch im Maßstab 1:3 geliefert.

Natürlich richten sich die hochpreisigen Pakete ausschließlich an Hardcore-Fans von Mortal Online. Dazu sei gesagt: Einen finalen Releasetermin von Mortal Online 2 gibt es noch nicht. Voraussichtlich wird es erst frühestens 2021 soweit sein.