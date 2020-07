AC Valhalla: Erstes Gameplay und Releasetermin veröffentlicht

Auf der gestrigen "Ubisoft Forward"-Show ließ Ubisoft endlich die Katze aus dem Sack und zeigte erstes Gameplay zu Assassin's Creed Valhalla. Darüber hinaus ist jetzt auch der Releasetermin bekannt.

In Assassin's Creed Valhalla könnt ihr mit einem männlichen oder weiblichen Protagonisten plündern und brandschatzen.

Assassin's Creed Valhalla: Meucheln, Kämpfen, Plündern

Assassin's Creed Valhalla war neben der Ankündigung von Far Cry 6 die Krönung der gestrigen "Ubisoft Forward"-Show. In einem sechs-minütigem Gameplay-Video stellte der Entwickler viele Features und Details vor.

So könnt ihr wie in Assassin's Creed: Odyssey wieder zwischen einem männlichen und weiblichen Protagonisten wählen. Das Kampfsystem wurde überarbeitet: Entweder könnt ihr als brutaler Krieger losziehen oder als heimlicher Assassine aus dem Schatten angreifen. Darüber hinaus erhaltet ihr auch einen kleinen Einblick in die Story, in die Spielwelt und zu den Raids. Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Das erwartet euch in Assassin's Creed Valhalla:

Für noch mehr Infos solltet ihr die Vorschau zu Assassin's Creed Valhalla von unseren Kollegen bei GIGA GAMES lesen. Sie konnten das Wikinger-Abenteuer für drei Stunden anspielen und bereits tief in die neuen Mechaniken eintauchen. „Wir hatten wie zu erwarten eine Menge Spaß dabei, auch wenn uns einige Features noch nicht überzeugen konnten“, bewerten sie ihre Session. Vor allem das neue Beerenpflücken stimmt sie skeptisch.

Auf der "Ubisoft Forward"-Show wurde aber noch ein heißerwartetes Detail zu Assassin's Creed Valhalla verraten: das Releasedatum. So soll das neue Abenteuer am 17. November 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Versionen für die PlayStation 5 und Xbox Series X sind ebenfalls geplant.

In vier Monaten könnt ihr euch mit Assassin's Creed Valhalla in spannende Wikiniger-Schlachten stürzen. Was sagt ihr zum ersten Gameplay? Seid ihr bereits überzeugt oder etwas skeptisch? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!