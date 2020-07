100.000 Euro: Nintendo-Klassiker ist das wertvollste Spiel aller Zeiten

Besonders wertvolle Exemplare von Videospielen können bei Auktionen beachtliche Verkaufssummen erzielen. Ein mittlerweile über 30 Jahre alter Nintendo-Klassiker bricht jetzt mit einem Preis von 100.000 Euro den bisherigen Rekord.

Da staunt auch Mario nicht schlecht: Ein Nintendo-Klassiker ist mit 100.000 Euro das teuerste Spiel der Welt.

Klassiker des NES gehören auch heute noch zu beliebten Spielen unter Sammlern. Ein besonders wertvolles Exemplar des kultigen Jump and Runs Super Mario Bros. erzielt jetzt auf einer Auktion den Wert einer Eigentumswohnung und kann mit einem Verkaufspreis von 100.000 Euro den bisherigen Rekord brechen:

A sealed copy of Super Mario Bros. just sold at auction for $114,000, which is a new record for the sale of a single game. Bet the owners of the $100,000 one, which is an earlier printing, feel great today. pic.twitter.com/lVdcla8d19