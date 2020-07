Minecraft ist überall ein Erfolg und somit auch auf der Nintendo Switch. Der Hersteller Geoteck nutzt das und bietet passende Controller für die Konsole an.

Ein Erdblock für die Joycon-Controller: Der Hersteller Gioteck hat spezielle Minecraft-Controller im Gepäck.

Die Nintendo Switch bietet mit den Joycon-Controllern und der Docking-Station eine Menge Potential für individuelle Designs. Nintendo nutzt dies auch für viele größere Spiele, wie etwa Animal Crossing: New Horizons und bietet ganz spezielle Controller oder gleich Konsolen an. Allerdings wird nicht jedes Spiel bedient, weshalb Dritthersteller die Lücke nutzen. Im Falle von Minecraft ist das Gioteck, wie Nintendo Enthusiast berichtet.

Minecraft: Erde- und Landschaft-Controller für Nintendo Switch

Der Hersteller von Eingabegeräten widmet sich in seinen neuen Hardware-Paketen zwei bestimmten Spielen. Zum einen das bereits angesprochene Animal Crossing: New Horizons, welches sich aber bei den Farben nur bedingt vom Nintendo-Original unterscheidet. Wesentlich spannender ist die Minecraft-Version der Joycon- und des Pro-Controllers.

Diese gibt es nämlich nicht von Nintendo und sind somit ein wenig einzigartig. Die runden Joycon-Controller von Gioteck sind optisch einem Erdblock aus dem Klötzchenspiel nachempfunden. Der untere Teil ist die reine Erde, während am oberen Ende das grüne Gras wartet.

Auch der Pro-Controller von Gioteck kann sich mit Minecraft-Optik sehen lassen.

Beim Pro-Controller gibt es sogar direkt eine ganze Minecraft-Landschaft als Design. Angefangen erneut unten bei ein wenig Erde und Gras bis hin nach oben zu einem blauen Himmel mit Wolken.

Die Gioteck-Controller sollen in den nächsten Wochen und Monaten erscheinen - zumindest in Großbritannien. Bezüglich einer Veröffentlichung in Deutschland gibt es bislang noch keine genauen Angaben. Es ist somit noch unklar, ob ihr die Controller hierzulande erwerben könnt.