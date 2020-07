AC Valhalla: Neues Feature erleichtert die Charakterauswahl

Ubisoft hat endlich erstes Gameplay zu Assassin's Creed: Valhalla gezeigt. Eine erste Demo verrät nun weitere Details über das Wikinger-Abenteuer. Auch bei der Wahl eures Helden gibt es Änderungen.

In Assassin's Creed: Valhalla könnt ihr wieder einen Helden wählen.

In Assassin's Creed: Valhalla müsst ihr euch beim Helden nicht festlegen

Während des "Ubisoft Forward"-Livestreams wurde endlich Gameplay zu Assassin's Creed: Valhalla gezeigt. Kotaku konnte das Meuchel-Abenteuer bereits drei Stunden lang spielen und verrät neue Details zur Charakterauswahl. Für noch mehr Infos solltet ihr zudem die Vorschau unserer Kollgegen Bei GIGA GAMES lesen.

Wie schon in Assassin's Creed: Odyssey könnt ihr wieder zwischen einem männlichen oder einem weiblichen Helden wählen. Eure Entscheidung scheint diesmal jedoch nicht endgültig zu sein. So sei es möglich mit einem Tastendruck mit dem Animus interagieren, wodurch euer Geschlecht geändert wird. Zumindest in der Demo konnte die Veränderung jederzeit vorgenommen werden.

Dadurch wird nicht nur entschieden, ob der Wikinger-Protagonist einen Bart trägt. Auch die Animationen und Stimme des Charakters ändert sich. Sollte euch das immer gleiche Gesicht eures Helden irgendwann langweilen, könnt ihr in AC Valhalla nun für Abwechslung sorgen.

Die Preview-Version zeigt zusätzlich einige Gameplay-Mechaniken des Spiels. So gebe es keine Level mehr, die eurer Charakter erreichen muss. Stattdessen verdient ihr euch mit genügend Erfahrung nun Skill-Points, mit denen ihr Fähigkeiten freischalten könnt.

In eurer Freizeit könnt ihr euch außerdem ordentlich betrinken. In den Sauf-Duellen müsst ihr im richtigen Rhythmus Schlucke aus eurem Trinkhorn nehmen, um nicht vor eurem Gegner aus den Latschen zu kippen.

In Assassin's Creed: Valhalla müsst ihr euch über die Wahl eures Protagonisten nicht den Kopf zerbrechen. Wie es scheint, könnt ihr mit nur einem Tastendruck zwischen der weiblichen und dem männlichen Eivor wechseln. Was sagt ihr zu dem neuen Feature? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.