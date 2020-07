Nintendo entdeckt Instagram für sich - Fans rasten aus

Nintendo beschließt sich Monate nach der Veröffentlichung von Animal Crossing: New Horizons eine besondere Instagram-Seite ins Leben zu rufen. Was ihr auf dem Account bis jetzt finden könnt, erfahrt ihr hier.

Warum? Animal Crossing: New Horizons bekommt verspätet einen eigenen Account auf Instagram

Animal Crossing auf Instagram – Besser spät als nie?

Nintendo hat sich seinen Ruf als eines der innovativsten Videospielunternehmen gesichert – spätestens mit dem Konzept der Nintendo Switch. In Sachen Trends ist der japanische Spieleentwickler hingegen eher selten auf dem gleichen Level der Konkurrenz. Ein Beispiel dafür ist die Funktion online zu spielen, die Nintendo-Fans erst mit der Switch im Jahr 2017 bekommen haben. Ein weiterer Bereich, bei dem Nintendo etwas langsamer ist als andere, ist Social Media.

Es gibt zwar offizielle Accounts vom Unternehmen auf Facebook, Twitter und Instagram, doch dass ein Spiel sein eigenes Profil bekommt, passiert höchstens zu Promo-Zwecken. Nun, knapp vier Monate nach seiner Veröffentlichung, bekommt Animal Crossing: New Horizons seinen eigenen Instagram-Account.

Tierdokuauf Instagram? Nintendo zeigt euch wie Tiere leben

In nur wenigen Stunden erreichte animalcrossing_official über 100.000 Follower, während der Verfassung dieser News ist die Zahl bereits auf über 160.000 angestiegen. Dabei hat die Seite noch nicht viel an Inhalten zu bieten. Bisher gibt es zwei Posts, die jeweils einen Bewohner aus New Horizons in seiner Behausung zeigen. Von der Beschreibung des Profils ausgehend dürfte euch in nächster Zeit auch nicht all viel mehr auf dem Account erwarten. Dort heißt es nämlich, man wolle Inselbewohner vorstellen und ihr alltägliches Leben zeigen.

Ob es hier auch besondere Interaktionen mit den Fans oder Ankündigungen zum Spiel geben wird, bleibt vorerst abzuwarten. Bis das Profil alle 391 Tiere im Spiel abgeklappert hat, dürfte es aber noch eine Weile dauern. Die noch aktiven Spieler freuen sich den Kommentaren zufolge trotzdem und teilen einfach ihre Gedanken zu den vorgestellten Bewohnern.

Was haltet ihr vom Konzept der neuen „Animal Crossing: New Horizons“-Seite? Bringt es überhaupt noch etwas vier Monate nach dem Release des Spiels? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!