Hoffnung für GTA Online: Spieler opfern sich für Anfänger

Die Community von GTA Online gilt als eine der toxischsten in der gesamten Gaming-Landschaft. Wie eine Reddit-Geschichte allerdings zeigt, gibt es auch sehr nette Menschen in GTA Online, die bereit sind, große Opfer zu bringen, um Anfänger zu unterstützen. Etwas, an dem sich viele Spieler ein Beispiel nehmen können.

GTA Online: Zwei Spieler haben einem Anfänger ein großzügiges Geschenk gemacht, ohne dass er darum gebeten hat.

GTA Online: Eine großzügige Geste unter Gangstern

In GTA Online herrscht ein rauer Ton. Es ist keine Seltenheit, dass ihr in Rockstars Multiplayer grundlos von anderen Mitspielern angegriffen oder über den Haufen geballert werdet. Allerdings scheint es noch Hoffnung für die Community von GTA Online zu geben, wie eine Geschichte auf Reddit zeigt.

Im Forum postete der User Doc_Holliday1880 ein Screenshot von seiner letzten Heist-Mission in GTA Online und der Verteilung der Beute. Während dieser Punkt häufig zu Streit und bei ungerechten Verteilungen zu Missionsabbrüchen führt, ging die Geschichte in seinem Fall komplett überraschend aus.

„Zwei (Spieler) über Level 100 geben ihren Anteil ab, um mir dabei zu helfen, mein Geschäft aufzubauen“, erzählt der User Doc_Holliday1880, der damit eine Summe von 250.000 Dollar erhält. Dabei hat er nicht einmal um das Geldgeschenk gebeten.

Wie im Chat zu sehen, haben sich die beiden Spieler von Anfang an dazu bereit erklärt, die knackige Mission zu absolvieren, ohne dafür irgendetwas zu erhalten. Sie hätten das Geld vermutlich auch nicht gebraucht, für einen Anfänger in GTA Online ist es dennoch eine wertvolle Unterstützung.

Die Community feiert die großzügigen Spieler und ruft dazu auf, sich ein Beispiel an dieser in GTA Online seltenen Geschichte zu nehmen. Vor allem, wenn viele langjährige Spieler wegem fehlenden Content ohnehin eine neue Beschäftigung suchen. Definitiv besser, als Spieler abzuknallen.

Eine Reddit-Geschichte zeigt, dass es noch Hoffnung für das toxische GTA Online gibt. Was sagt ihr zu der Geschichte? Wärt ihr bereit, auf euer Geld zu verzichten, um Anfänger zu unterstützen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!