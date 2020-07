Spielen Watch Dogs und Assassin's Creed im selben Universum? In der Vergangenheit gab es immer wieder Andeutungen seitens Ubisoft. In Watch Dogs: Legion ist das erneut der Fall.

London in der nahen Zukunft ist ein Ort, welcher sich nicht unbedingt für einen gemütlichen Urlaub eignet.

Mit Watch Dogs: Legion begibt sich Ubisoft auf einen interessanten Weg. Als Spieler dürft ihr jeden Charakter der Londoner Spielwelt für eure eigene Truppe rekrutieren und diesen anschließend auch steuern. Wie gut das funktioniert, haben wir für euch bereits in der Vorschau "Watch Dogs: Legion - Gründet eure eigene Hacker-Armee" unter die Lupe genommen. London ist aber gewiss sehr groß und bietet zahllose Einwohner, die unter anderem ganz spannende Verbindungen bieten.

In Watch Dogs: Legion können eure rekrutierten Personen aus vielen, verschiedenen Berufszweigen kommen, die allesamt eigene Stärken und Schwächen haben. Mit dazu gehören die Auftragsmörder, die wahrscheinlich nicht im Übermaß in London der nahen Zukunft existieren werden.

Der YouTuber JorRaptor hat bei seiner Anspiel-Session jedoch einen entdeckt und, wie der Twitter-Nutzer ANerdWonder aufmerksam bemerkt, ein interessantes Detail aufgeschnappt.

Watch Dogs Legion will let you play as a descendant of Jacob Frye. Pretty neat connection between both franchises. pic.twitter.com/9jjTRH3m0A