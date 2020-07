8 Survival-Spiele, die nur die härtesten Gamer überleben

Manche Spieler suchen den besonderen Kick: Ihnen reicht Ballern und Hüpfen in Spielen nicht. Sie wollen in einen grausamen Überlebenskampf geworfen werden. Wenn ihr euch zu diesen zählt, könnten diese acht Survival-Spiele genau die richtigen für euch sein.

DayZ ist ein hartes, herausforderndes Survival-Spiel, aber nicht das einzige dort draußen.

Friss oder Stirb!

So großartig Survival-Spiele auch sind, gibt es ein Problem mit ihnen: Es gibt zu viele von ihnen. Zu viele fehlerhafte, zu viele langweilige und zu viele einfache. Bei der Erstellung dieser Liste der besten Survival-Spiele haben nur die härtesten überlebt.

Wir präsentieren euch acht Überlebenssimulatoren, die euch auf acht individuelle Weisen fertig machen. So, wie ihr es eben gern habt. Zusätzlich findet ihr die Faktoren und Bedingungen, mit denen ihr in dem jeweiligen Spiel fertig werden müsst.

Und, was sagt ihr? War eure nächste Herausforderung dabei oder habt ihr die Spiele bereits alle durchgezockt? Haben wir ein wichtiges Survival-Spiel in unserer Liste vergessen? Dann schreibt es uns gerne in die Kommentare! Wir sind ebenfalls immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen.