Einem seltsamen Nintendo-Spiel nachempfunden erblickt ein noch viel merkwürdigeres Spiel das Licht der Welt. Der Horrorspaß ist bereits für den PC erhältlich und gibt euch kostenlos zehn Minispiele zum Gruseln, Ekeln und Lachen.

Quelle: gettyimages / rambo182 und Architect

Nintendo hält gerne an seinen Marken fest und erfindet seine beliebtesten Serien immer wieder neu. Ein Spiel, das bisher aber noch immer nicht auf Nintendos Hybridkonsole, der Switch, vertreten ist, ist Wario Ware. Obwohl das letzte Spiel der Reihe vor zwei Jahren auf dem Nintendo 3DS erschien, vermissen Fans von Marios beleibten Antagonisten ihn schmerzlichst.

Ein „Wario Ware“-Enthusiast präsentiert nun seine düstere Interpretation des Nintendo-Klassikers für den PC. Zwar ist das kostenlose „Spook Ware“ in ca. 5 bis 10 Minuten durchgespielt, doch es ist mindestens genauso nervenaufreibend wie sein Vorbild. Die zehn Minispiele müssen nämlich nicht nur unter Zeitdruck gemeistert werden, sondern zeigen auch krasse Szenen, die so aus einem Horrorfilm stammen könnten. Eine Szene zeigt zum Beispiel, wie ihr ein menschliches Bein zersägen müsst.

my 24th (2 years!) game-a-month game:



SPOOK WARE ⏰

warioware but with horror tropes



play for FREE @ https://t.co/BawPov8xBt



~ 5-10 minutes to beat (2m per run)

made for the @HauntedPs1 #2minutehorrorjam #horror #indiedev sound by @ViktorKraus2 pic.twitter.com/f5u1x1BIM8