Predigen in Fortnite: Streamer droht mit Höllenqualen und wird gesperrt

Der Twitch-Streamer Dr Witnesser will Religion mit Videospielen verbinden. Nach einer fragwürdigen Predigt zu Kindern in Fortnite wird er gesperrt. Seine Reaktion ist alles andere als christlich.

Nach fragwürdigen Aussagen wird ein christlicher Fortnite-Streamer gesperrt.

Das Christentum und Fortnite haben eigentlich nicht besonders viele Verbindungspunkte. Der religiöse Streamer Dr Witnesser will das Wort Gottes auch in dem Battle Royale verbreiten. Eine seiner Predigen führt nun jedoch zu einer 7-tägigen Sperre auf Twitch.

Der Grund ist ein Gespräch zwischen Dr Witnesser und einem muslimischen Jungen. Nach einer Diskussion über den christlichen Glauben erklärte er dem Kind, dass er in die Hölle käme, weil er nicht der Bibel folgt. Twitch reicht diese Aussage, um den Streamer zu sperren.

Der Hobby-Prediger fühlt sich durch die Maßnahme jedoch ungerecht behandelt und fragt auf Twitter, ob Twitch versuchen würde den christlichen Glauben zu verbieten. Er droht sogar seine 250.000 TikTok-Follower auf die Sperre aufmerksam zu machen.

I'm literally 2 seconds away from Posting to my 251,000 followers on #TikTok that @Twitch @TwitchSupport bans #Christian twitch streamers for talking about what the Bible says on live stream. Are you part of the #CancelChristianity culture now #Twitch? pic.twitter.com/dTSI7ywUFI