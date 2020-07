Red Dead Online: Spieler bekämpfen Langeweile mit coolem Messer-Modus

Die Spieler von Red Dead Online fühlen sich im Stich gelassen: Egal wie sehr sie Rockstar um ein neues Inhaltsupdate bitten, der Entwickler zeigt ihnen weiterhin die kalte Schulter. Nun nehmen die Spieler ihr Schicksal selbst in die Hand und entwerfen eigene Inhalte, wie zum Beispiel einen coolen Messerkampf mit zugehörigem Turnier.

Messerkämpfe in Red Dead Online: Wenn die Community keine neuen Inhalte bekommt, erschafft sie eben selbst welche.

Red Dead Online: Nach dem Fight Club kommt der Knife Club

Die Zukunft von Red Dead Online ist unklar. Abgesehen von ein paar Bonus- und Rabatt-Aktionen scheint Entwickler Rockstar nicht mehr mit viel mit dem Multiplayer von Red Dead Redemption 2 machen zu wollen. Die Spieler sind enttäuscht, aus Protest verkleiden sich sogar einige als Clowns, um dem Entwickler die Meinung zu geigen.

Aber wenn die Spieler keine neuen Inhalte für Red Dead Online bekommen, erschaffen sie eben selbst welche - wie ein Video auf Reddit zeigt. Der User Sithcrutchy3 präsentiert hierbei ein cooles Turnier mit Messerkämpfen, das er mit einigen anderen Spielern auf einem Berg ausgetragen hat.

Nach dem Startschuss müssen die Spieler entweder ihr Gegenüber mit dem Messer töten oder die Schlucht hinunterwerfen - das verleiht den Kämpfen deutlich mehr Spannung. Neben den klassischen "1 gegen 1"-Kämpfen gibt es auch einen "Battle Royale"-Modus, wie das Ende des Clips zeigt, bei dem alle Spieler die Messer auf dem kleinen Bergplateau schwingen, bis nur noch ein Teilnehmer steht.

Die Community lobt die Idee und schwelgt in Erinnerungen an frühere Projekte in Red Dead Online. Tatsächlich hat der selbsterstellte "Fight Club"-Modus, der an den gleichnamigen Film angelehnt ist, bereits eine gewisse Tradition. Auch in anderen Spielen wie The Division, GTA Online und World of Warcraft veranstalten Spieler diese Kämpfe zum Spaß.

Statt sich in Red Dead Online zu langweilen, nehmen die Spieler ihr Schicksal selbst in die Hand und veranstalten coole Messerkämpfe auf einem Berg. Was haltet ihr von dem Modus? Könntet ihr euch selbst vorstellen, einen solches Turnier mit euren Freunden in Red Dead Online zu veranstalten? Oder habt ihr eine bessere Idee? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!