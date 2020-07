PS4-Gratis-Theme: Holt euch jetzt das "Ghost of Tsushima"-Design

Sony ist mal wieder spendabel und schenkt euch pünktlich zum Release von Ghost of Tsushima ein kostenloses Theme für eure PS4. So bekommt ihr das dynamische Menü-Design.

Die beeindruckende Grafik von Ghost of Tsushima ist wirklich malerisch.

Der Release von Ghost of Tsushima steht kurz bevor und Sony versorgt euch jetzt mit einem kostenlosen Menü-Theme für eure PS4.

Mit dem letzten großen Exklusivspiel in dieser Konsolen-Generation möchte es Sony nochmal so richtig krachen lassen und stimmt mit diesem schönen Design ein, das euch in einen Wald des feudalen Japan versetzt.

Auf Twitter teilt ein User die unlimitierten Codes, die ihr einfach in eurem PSN eingeben müsst:

Free Ghost of Tsushima theme for PSN (unlimited use codes, seems to be the same theme from late last year)



Americas: 5NEC-F9N4-75M8

Europe/AU/NZ/Russia/Middle East/Africa/India: 8T2T-CRNJ-FM72

Japan: N4TK-59NH-2LH3

Korea: EM56-NTNC-EHX8

Asia: DHLN-HANF-F6LH pic.twitter.com/AQTOr2z0Vd