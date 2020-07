Normalerweise sind Spiele von Hideo Kojima für ihre Detailverliebtheit bekannt. In Death Stranding hat der Entwickler jedoch ein biologisches Detail weggelassen.

Auf seiner langen Reise muss sich Protagonist Sam ab und an erleichtern, um seinen Weg fortzusetzen.

Death Stranding ist gewiss kein kurzes Spiel: Mit Protagonist Sam Porter Bridges begebt ihr euch auf eine lange Reise, die euch quer durch das fiktive Zukunftsszenario der USA führt.

Zwischendrin müsst ihr Pakete und andere Dinge abliefern, Berge und Täler durchqueren und den gruseligen Feinden ausweichen. Achja und ab und an müsst ihr auch die Blase leeren - ein Feature, welches schon eine kuriose Geschichte hinter sich hat. Biologisch geht es aber nicht korrekt zu, zumindest nicht bis ins letzte Detail.

Schon seit dem Release von Death Stranding fragen sich manche Spieler, ob Hideo Kojima bei der Implementierung des Features so detailverliebt ist, wie sonst bei seinen Produktionen. Die Antwortet lautet: Nein, denn Sam Porter Bridges hat keinen Penis. Dies hat der Twitter-Nutzer Lance McDonald dank der PC-Version herausgefunden:

I am very sorry to report that when Sam takes a piss in Death Stranding, with camera hacks, there is no penis to be discovered. pic.twitter.com/frHV54TRvP