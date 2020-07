Kinoreif: 9 Spiele, die unbedingt eine Verfilmung brauchen

Videospielverfilmungen sind aktuell so beliebt wie nie zuvor. Wir haben euch gefragt, welche Games ihr unbedingt einmal als Film-Adaptionen auf der Leinwand sehen wollt. Hier sind eure Favoriten.

Wollt ihr Film-Adaptionen zu Spielen wie Uncharted oder Horizon - Zero Dawn sehen?

Welche Spiele eignen sich für eine Verfilmung?

Videospiele und Filme scheinen oftmals einfach nicht zusammenzupassen – in dem Sinne, dass Verfilmungen von Games meistens in bodenloser Enttäuschung für die Fans enden. Während andere Medien wie Bücher, Comics und sogar Musicals (nein, nicht Cats!) zahllose beliebte und preisgekrönte Adaptionen erhalten haben, sind gelungene Videospielumsetzungen noch immer rar gesät.

Dabei erzählen viele Videospiele mitreißende, spannende und oft äußerst actionreiche Geschichten, bauen detaillierte Welten auf und schaffen einzigartige Charaktere – sie bringen also die wichtigsten erzählerischen Voraussetzungen mit. Bei soviel Potenzial müsste es doch eigentlich möglich sein, hochwertige Verfilmungen zu produzieren.

Aus diesem Grund wollten wir von euch auf Facebook wissen, welche Spiele sich eurer Meinung nach am besten für eine Verfilmungen eignen würden. Eure Antworten haben wir in unserer Bilderstrecke am Ende dieses Artikels zusammengestellt.

Werden Videospielverfilmungen besser?

Videospielfilme aus Hollywood gibt es bereits seit dem Rundum-Desaster Super Mario Bros. von 1993. Seitdem konnten nur wenige Adaptionen wirklich überzeugen – doch in der jüngeren Vergangenheit scheint sich die Film-Industrie in dieser Hinsicht gebessert zu haben. Während frühere Versuche wie Street Fighter, Max Payne und Alone in the Dark im besten Fall absurde, im schlimmsten Fall ärgerliche Fehltritte waren, konnten sich Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu, Sonic the Hedgehog und sogar Angry Birds 2 positive Reaktionen von Kritikern und Fans verdienen.

Vielleicht zeigt der Trend also doch langsam nach oben. Zu hoffen ist es auf jeden Fall, denn mit den anstehenden Adaptionen von Uncharted, The Last of Us und Borderlands stehen einige große Namen vor ihrem Film- oder Serien-Debüt. Und vielleicht bekommen ja bald auch noch einige von euren Vorschlägen die Chance auf einen spektakulären Filmauftritt.

Was haltet ihr von den Vorschlägen aus unserer Bilderstrecke? Welche Videospielverfilmungen würden euch noch einfallen? Und welche Spiele sollten eigentlich auf gar keinen Fall verfilmt werden? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!