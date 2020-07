PS4-Sale: Holt euch Far Cry 5 für unter 10 Euro

Herrscht auf eurer PS4 gerade Flaute und ihr wollt einen guten Ego-Shooter nachholen? Wie passend, dass Far Cry 5 gerade weniger als 10 Euro im PlayStation kostet. Für alle Unentschlossenen fassen wir nochmal alle Inhalte zusammen, die euch in Far Cry 5 erwarten.

In Far Cry 5 müsst ihr eine radikale Sekte aufhalten, die mit allen Mitteln versucht, euch auf ihre Seite zu ziehen.

Far Cry 5: Was ihr alles für 9,79 Euro statt 69,99 Euro bekommt

In Far Cry 5 verschlägt es in den Spieler in das abgelegene Montana, um eine radikale Sekte aufzuhalten. Kurz nach eurer Ankunft müsst ihr allerdings feststellen, dass die Macht des Propheten John Seed viel weiter reicht als ihr gedacht habt. Um euer entführtes Team zu retten und ihn aufzuhalten, müsst ihr euch auf einen Höllentrip voller Gewalt und seelischer Kämpfe begeben.

"Far Cry 5 ist gerade sehr günstig, aber soll ich es mir wirklich kaufen?", ist eine berechtigte Frage. Wir haben noch einmal alle Inhalte aufgelistet, die euch in Far Cry 5 erwarten:

Spannende Geschichte : John Seed ist zwar nicht Vaas aus Far Cry 3, aber dennoch ein guter Schurke, der von drei genauso wahnsinnigen Unterbossen unterstützt wird. Die Geschichte hat viele Twists, atmosphärische Missionen und behandelt viele interessante Themen wie Gehirnwäsche, Religion und Fanatismus.

Große Spielwelt : Far Cry 5 verfügt über die schönste Spielwelt der Reihe, das können wir nicht anders sagen. Mit vielen unterschiedlichen Arrealen und vielen Nebenaktivitäten findet ihr immer etwas zu tun. Den generischen Nebenquests solltet ihr aber besser ausweichen. Die beste Neuerung: Alle Missionen dienen eurem großen Ziel, die Sekte zu besiegen.

Verbessertes Gameplay: Eine stumpfe, aber viel abwechslungsreichere Shooter-Bude als in den Vorgängern. Es gibt ein großes Waffenarsenal mit Schusswaffen, Bögen, Raketenwerfen und Scharfschützengewehre. Neben Fahrzeugen und Booten gibt es in diesem Teil auch Helikopter und Flugzeuge. Zudem könnt ihr mit Begleitern losziehen, die alle über unterschiedliche Spezialgebiete verfügen. Es gibt außerdem einen Multiplayer für arcadige Teamdeath-Matches.

Far Cry 5 ist ein interessanter Story-Shooter, keine Gaming-Offenbarung. Der Spaß und die Action stehen im Vordergrund. Für 9,79 Euro könnt ihr das alles günstig mitnehmen und euch 20 Spielstunden lang keine Sorgen um Langeweile machen. Das Angebot gilt bis zum 23. Juli 2020.

Far Cry 5 kostet im PlayStation Store zurzeit weniger als 10 Euro. Für diesen Preis sollten alle PS4-Shooter-Fans einmal einen Blick in Far Cry 5 werfen. Der Spaß steht im Vordergrund und es ist eine gute Vorbereitung auf Far Cry 6.