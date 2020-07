Nach der aufregenden letzten Woche wird es in den nächsten Tagen etwas ruhiger. Immerhin Switch-Besitzer können sich auf einen ehemaligen grafischen Vorreiter freuen. Hier findet ihr alle Infos zu den Releases der kommenden Woche. Spiele-Releases 2020, Kalenderwoche 30: Mit von der Partie sind Rock of Ages 3: Make & Break und Crysis Remastered.

Rock of Ages 3: Make & Break | Release 21. Juli

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Tower Defense trifft auf riesige Felsbrocken vor historischer Kulisse: Das Spielprinzip von Rock of Ages geht in die dritte Runde. Der aus Chile stammende Entwickler ACE setzt erneut auf die bewährten Mechaniken: Als Spieler versucht ihr in Form eines riesigen Felsens, die gegnerischen Burgen und Verteidigungsanlagen einzureißen. Gleichzeitig müsst ihr eure eigene Defensive verstärken, um nicht selbst zum Opfer zu werden.

Lasst euch von dem Trailer selbst überzeugen:

Neu in Rock of Ages 3: Make & Break ist ein Level-Editor, mit dem ihr komplett eigene Szenarien erstellen könnt. Diese dürfen darüber hinaus mit der Community online geteilt werden. Im Release ist zudem ein Online-Multiplayer-Modus für bis zu vier Personen enthalten.

Crysis Remastered | Release 23. Juli

Switch

Der Release von Crysis Remastered wurde vor kurzem um mehrere Wochen nach hinten verschoben. Davon sind aber nur die Umsetzungen für PC, PlayStation 4 und Xbox One betroffen. Auf der Nintendo Switch wird die Neuauflage des Ego-Shooters hingegen pünktlich am 23. Juli erscheinen und erstmals die Reihe auf eine Nintendo-Konsole bringen.

In folgendem Trailer seht ihr, wie die Neuauflage aussieht:

Crysis Remastered enthält ausschließlich die Einzelspieler-Kampagne des 2007 veröffentlichten Shooters von Crytek. Die Stand-Alone-Erweiterung Crysis Warhead und der Mehrspieler-Modus sind nicht Teil des Paketes. Laut den Entwicklern bietet die Remastered-Version in erster Linie eine verbesserte Grafik und eine angepasste Steuerung für die Eigenheiten der Nintendo Switch.

Carrion | Release 23. Juli

PC / Xbox One / Switch

Seid ihr es leid, in Horror-Spielen immer nur Jagd auf Monster zu machen? Dann könnte Carrion für euch interessant sein: Dort steuert ihr nämlich eine Kreatur unbekannten Ursprungs, die es sich zum Ziel gemacht, die Mitarbeiter einer Forschungseinrichtung zu jagen. Mit jedem erledigten Feind wächst das Monster und erlernt neue Fähigkeiten.

Noch unsicher? Vielleicht hilft euch der Trailer bei der Kaufentscheidung:

Erscheinen wird Carrion vorerst nur für den PC, die Xbox One und die Nintendo Switch. Ob auch ein Release für die PlayStation 4 geplant ist, haben Devolver Digital und Entwickler Phobia Game Studio bislang offen gelassen.

Röki | Release 23. Juli

PC

Tom Jones und Alex Kanaris-Sotiriou waren einst bei Guerilla Games tätig. Vor ein paar Jahren haben sie jedoch den Entschluss gefasst, ein eigenes Studio auf die Beine zu stellen und arbeiten seitdem an dem Fantasy-Adventure Röki. Das basiert auf der Folklore Skandinaviens und erzählt trotz der durchaus einladenden Optik eine düstere Geschichte. Als Tove erkundet ihr eigentümliche Orte, trefft seltsame Kreaturen und versucht, eure Familie zu retten.

Unerwartet düster. Doch seht es selbst im Trailer:

Für die spielerische Seite versprechen die Entwickler eine spannende Erkundung und verschiedene Rätsel, die euch nach und nach immer tiefer in die skandinavischen Mythen führen. Der Release von Röki findet ersteinmal zu Beginn nur für den PC statt. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch befindet sich aber bereits in Entwicklung.

Tannenberg | Release 24. Juli

PS4 / Xbox One

Schon über ein Jahr ist der Release von Tannenberg für den PC her. Nun schieben die Entwickler eine Umsetzung für die Konsolen, genauer gesagt für die PlayStation 4 und Xbox One hinterher. Der Multiplayer-Shooter versetzt euch an die Ostfront im Ersten Weltkrieg, in denen bis zu 40 Spieler gegeneinander kämpfen. Ziel ist es, die Kontrolle über bestimmte Zonen zu erlangen.

Ist Tanneberg so atmosphärisch, wie die Entwickler versprechen? Die ersten Eindrücke bekommt ihr aus dem Trailer:

Der Nachfolger von Verdun bietet sieben verschiedene Trupps, über 50 Waffen und neun große Karten, die wiederum ordentlich Freiraum für taktische Manöver bieten. Zudem heißt es von den Entwicklern, dass Tannenberg sehr viel Wert auf die Atmosphäre liegt und Uniformen, Waffen und Geländestrukturen so authentisch wie möglich dargestellt werden.

Dex | Release 24. Juli

Switch

Auch das Cyberpunk-Rollenspiel Dex ist bereits schon seit vielen Jahren für den PC und andere Plattformen erhältlich. Lediglich ein Release für die Nintendo Switch steht noch aus, aber den holen die Entwickler jetzt nach. In Dex spielt ihr die namensgebende Protagonistin, die aufgrund ihrer einzigartigen Fähigkeiten von einer mysteriösen Organisation gejagt wird. Als Spieler ist es euer Ziel, den Verfolgern zu entkommen und eine riesige Verschwörung aufzudecken.

Im Trailer seht ihr Dex in Aktion:

Dex ist eine Mischung aus 2D-Plattformer und Action-Rollenspiel inklusive umfangreichen Dialogen. Als Spieler könnt ihr euch entweder als leiser Assassine durchsetzen, als Frontkämper laut auftreten oder versucht mithilfe von Dialogkünsten diplomatische Entscheidungen herbeizuführen. Mithilfe von Kybernetik-Implantaten könnt ihr zudem nach und nach immer mehr neue Wege in der Spielwelt öffnen, wie einst in Metroidvania-Spielen.

Ein ehemaliges Grafik-Highlight neu aufgelegt, ein Multiplayer-Shooter in einem ungewöhnlichen Szenario, ein Indie-Cyberpunk-Abenteuer oder mit riesigen Steinen Geschichte erleben: Welches Spiel spricht euch in dieser Woche am ehesten an?