Fluch der Karibik: Fans entwickeln 17 Jahre das Spiel, das Disney euch schuldet

2003 brachte Disney den ersten „Pirates of the Caribbean“-Film in die Kinos. Die Spiele ließen nicht lange auf sich warten. Doch anders als die Filme war keines der Spiele wirklich gut. Allerdings entwickelte sich ein 17-jähriges Fan-Projekt zum ersten "Fluch der Karibik"-Spiel zu dem Game, dass Disney den Piraten-Fans unter euch immer schuldig blieb.

Pirates of the Caribbean: Eine Mod erfüllt euch den Traum des nahezu perfekten Piraten-Spiels.

Im Jahr 2003 startete Disney mit dem ersten „Pirates of the Caribbean“-Film einen regelrechten Piraten-Hype, auch wenn dieser über einige Jahre anhielt, erschien mit Ausnahme von Sid Meiers Pirates! nie ein Spiel, welches den Freunden der Freibeuterei einen zufriedenstellenden Einblick in das Piratendasein ermöglichte.

Pirates of the Caribbean: Joho und 'ne Buddel voll Rum

Nun 17 Jahre später ist es endlich so weit und ihr könnt eure Holzbeine und Augenklappen wieder hervorholen. Seit 2003 bis zum heutigen Tag arbeiten Fans an der Mod New Horizons für das erste „Pirates of the Caribbean“-Videospiel, das zusammen mit dem Film erschien.

Die Modder-Community mit dem Namen Pirates Ahoy verzeichnet über 8000 Mitglieder, die alle an der Mod arbeiten, durch die das Spiel zu einer ausufernden Piratenerfahrung wird. Die Mod verwandelt das verbuggte Spiel, welches nur eine kleine Spielwelt mit acht Inseln bietet, zu einer Piraten-Simulation, die kaum einen Wunsch offenlässt.

Die Mod ermöglicht euch selbst auszusuchen, zu welcher Zeit zwischen 1500 und 1830 ihr spielen wollt. Dabei wirkt sich euer Startdatum auf das koloniale Kräfteverhältnis aus. Außerdem lässt sie euch die Wahl als Pirat oder als eine der kolonialen Kräfte zu spielen. Die Mod fügt eine Vielzahl an erkundbaren Inseln und Städten sowie ein ausgearbeitetes Handelssystem hinzu. Es gibt verschiedene Storylines und noch viele weitere Features.

Wenn ihr Lust bekommen habt, euer eigenes Piratenabenteuer mit New Horizons zu erleben, dann braucht ihr allerdings eine eigene physische Kopie von Pirates of Caribbean. Habt ihr die Disc nicht zuhause herumliegen, solltet ihr schauen, ob ihr eine gebrauchte Version des Spiels finden könnt, da es leider nicht in digitalen Stores, wie Steam oder Epic angeboten wird.

Mit der Mod New Horrizons für Pirates of the Caribbean dürfte für viele ein lang ersehnter Traum in Erfüllung gehen. Allerdings ist es etwas umständlich, an eine Kopie des Spiels zu gelangen. Werdet ihr die Mod ausprobieren oder fehlt euch die Lust oder das Spiel dafür? Erzählt es uns gern in den Kommentaren!