LEGO-Konsole kostet Fans zu viel - teurer als Nintendos Original

Das LEGO Nintendo Entertainment System ist das nächste gemeinsame Projekt des dänischen Spielzeugherstellers und des japanischen Videospielentwickler. Vielen Fans sind jedoch vom Preis das LEGO-NES schockiert.

Nintendos Retro-Konsole aus LEGO sieht cool aus, ist aber teuer.

Preis für LEGO-Konsole schockt Nintendo-Fans

Nach einer ganzen Wagenladung bunter "LEGO Super Mario"-Sets stellen die beiden LEGO und Nintendo ihr nächstes Gemeinschaftsprojekt vor. Das LEGO Nintendo Entertainment System ist ein nostalgisches Spielerlebnis mit passendem Röhrenfernseher und 8-Bit Super Mario Figur. Die Klötzchen-Konsole ist jedoch alles andere als billig.

Viele Fans waren von dem Aussehen des LEGO-Sets zunächst begeistert. Beim Blick auf das Preisschild kippt die Stimmung jedoch. Für die stolzen 230 Dollar könntet ihr fast zwei Exemplare des NES Mini kaufen, auch denen ihr die Retro-Spiele sogar tatsächlich spielen könnt. Ihr könntet euch sogar eine Switch Lite kaufen und die modernsten Nintendo-Spiele im Handheld-Modus spielen.

Stattdessen kommt das LEGO-NES nur mit dem originalen Super Mario Bros.,welches ihr mit etwas Fantasie auf dem, Bildschirm spielen könnt. Auch wenn die meisten Fans von dem Set begeistert sind, finden sie, für den Preis sollten sie die Konsole auch benutzen können:

The Lego NES is very cool. But for that price it should play actual NES games. — 🙃 Kimberlysghost (@eyerighteye) July 14, 2020

Ein anderer Twitter-Nutzer überlegt, stattdessen einfach ein originales NES zu kaufen. Außerdem scheint er ein großer Fan von Kirby's Adventure zu sein:

LEGO NES:

- expensive, $250

- can't play Kirby's Adventure



Real NES:

- available used for an affordable price

- can play Kirby's Adventure



Choose wisely — Farey (ファレイ) (@farey8336) July 14, 2020

Der hohe Preis führt bei manchen Fans sogar zu richten Nervenzusammenbrüchen:

Me: "That Lego NES action set looks cool. Can't wait to get one."

*sees the price pic.twitter.com/I4qEihgUoX — A Mexican Werewolf In Texas (@slaybruhamlinkn) July 13, 2020

LEGO ist bekannt für seine hohen Preise. Auch das Starterset der "LEGO Super Mario"-Reihe kommt ist erst bei einem Preis von 58,48 Euro zu bekommen. Bei Sets wie Schloss Hogwarts für 381,91 Euro und dem Millennium Falken für 779,82 Euro, sollten sich Nintendo-Fans wohl noch glücklich schätzen.

Das LEGO Nintendo Entertainment System wird von den Fans geliebt, der dazugehörige Preis sorgt allerdings für deutlich weniger Begeisterung. Was sagt ihr zu dem teuren Nostalgie-Fest? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.