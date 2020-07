Skyrim-Spieler und sein Pferd werden unfreiwillige Drachenreiter

Selbst nach acht Jahren gibt es immer noch neue Skyrim-Spieler. Ein Anfänger auf Reddit wird gerade dafür gefeiert, dass er versehentlich einen Drachen reitet. Für sein Pferd nimmt die Geschichte jedoch einen tragischen Ausgang.

Ein neuer Skyrim-Spieler wird zum Drachenreiter. Allerdings nicht mit Absicht.

Skyrim-Spieler nimmt ein Drachentaxi

Verrückte Spieler in The Elder Scrolls V: Skyrim haben schon so gut wie alles ausprobiert. Immerhin ist das Rollenspiel inzwischen acht Jahre alt. Viele haben es bereits geschafft, mit ihrem Pferd auf einem Drachen zu landen und auf ihm eine Spritztour zu unternehmen. Neu ist allerdings, dass es einem blutiger Anfänger versehentlich gelingt.

Das Video des Drachenflugs hat auf Reddit bereits mehr all 58.000 Upvotes erhalten. Wie in Skyrim erklimmt der Nutzer "TheEffextee" zusammen mit seinem Pferd gerade einen Berg, als er eine überraschende Entdeckung macht. Der Fels auf den er springt bewegt sich plötzlich und erhebt sich in die Lüfte.

Für eine Weile kann sich der Drachenreiter noch auf der Bestie halten, doch schon bald befindet er sich im freien Fall. Zuerst kann er noch die malerische Landschaft von Himmelsrand bewundern, doch der Boden kommt immer näher. Nach einer für Skyrim typischen, unglaublich realistischen, Todesanimation kommt er jedoch wieder auf die Beine. Sein Pferd scheint den Sturz komplett abgefedert zu haben.

In den Kommentaren sind die Reddit-Nutzer überrascht, dass er den Fall dank seinen Pferdes überlebt hat. Selbst für Spieler, die seit dem Release zocken, ist diese Information neu. Andere vergleichen den Tod mit Yoshi. Auch der grüne Dinosaurier wird auf des öfteren von Mario geopfert, damit sich der Klempner retten kann.

Selbst nach acht Jahren bietet Skyrim immer noch lustige Geschichten. Ist es euch schon einmal gelungen einen Drachen und ein Pferd gleichzeitig zu reiten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.