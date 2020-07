Geralt stellt sich einer neuen Herausforderung. Sein Darsteller Henry Cavill zeigt auf Instagram, wie er sich einen neuen Gaming-PC zusammenbaut. An einigem Stelen fehlt dem Hexer jedoch noch etwas Übung.

Henry Cavill baut auf Instagram einen Gaming-PC

Henry Cavill, Schauspieler von Hexer Geralt und Superman, scheint ein richtiger Gamer zu sein. Auf seinem Instagramm-Account zeigt er in einem Video, wie er sich einen PC zusammenbaut.

Da die Dreharbeiten zu der zweiten Staffel der "The Witcher"-Serie auf Netflix noch nicht gestartet haben, hat der Schauspieler nun wohl etwas Freizeit. Zu gemütlicher und teilweise fast anrüchiger Musik macht sich Cavill ans Werk. Auf dem fertigen Rechner kann er bestimmt The Witcher 3: Wild Hunt spielen.

Während der Arbeit gibt das Video einige hilfreiche Tipps, wie ihr beispielsweise den Prozessor richtig einbaut und auf welche kleinteiligen Schritte ihr dabei achten müsst.

"The Witcher"-Darsteller ist ein richtiger Gamer

In der Monsterjagd mag Geralt ein Meister sein, doch Cavill braucht für sein Abenteuer eine ganze Weile. Mehrfach studiert er die Anleitung und überlegt, welches Teil in welche Ecke des Rechners gehört.

Als draußen schon wieder dunkel wird, probiert er die Maschine aus. Am Ende ist alles an seinem Platz und leuchtet so wie es soll. Das Ende des Aufbaus aber der Beginn vieler Gaming-Stunden.

Wer genau hinschaut bemerkt, dass alle Logos unkenntlich gemacht wurden. Es handelt sich also um kein gesponsertes Video. Cavill will einfach nur zeigen, wie er seinen PC zusammenbaut. Bereits zuvor hatte der Schauspieler verkündet, ein waschechter Gamer zu sein. Die Arbeit, die in dieses Video geflossen ist, sollte auch den letzten Zweifler überzeugen.

Geralt Darsteller Henry Cavill baut auf Instagram seinen Gaming-PC zusammen. Wer hätte gedacht, dass er neben seiner Arbeit als Superman und Monsterjäger auch noch Zeit hat zu zocken. Was sagt ihr zu dem Video? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.