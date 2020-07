Wer mehr Speicherplatz auf seiner Nintendo Switch oder seinem Smartphone braucht, kann heute bei Amazon zuschlagen: Dort bekommt ihr jetzt die MicroSD-Karte „SanDisk Ultra 512 GB MicroSDXC“ für nur 66,90 Euro zu einem Schnäppchenpreis.

Der Speicher älterer Smartphones und auch der beliebten Konsole „Nintendo Switch“ ist meist knapp bemessen. Wer die Kapazität erweitern möchte, kann mit MicroSD-Karten Abhilfe schaffen. Besonders die Switch kommt ohne SD-Karte mit nur 32 GB Basisspeicher schnell an ihre Grenze, wenn man viele Spiele digital kauft. Für einen riesigen Speicherschub könnt ihr euch aktuell bei Amazon die „SanDisk Ultra microSDXC“ mit 512 GB für nur 66,90 Euro versandkostenfrei zu einem wirklich guten Preis schnappen (Preisvergleich: idealo.de).

SanDisk Ultra 512 GB günstig: Für wen lohnt sich das Angebot? Ist die SD-Karte für die Nintendo Switch geeignet?

Beim Kauf einer microSD-Karte achten viele Nutzer meist ausschließlich auf die für den Preis gebotene Speicherkapazität. Je nach Verwendungszweck können die Datenübertragungsraten aber ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, um keine Probleme zu bekommen.

Zur Übersicht haben wir die wichtigsten Daten der SanDisk Ultra 512 GB MicroSDXC aufgelistet:

Modell: SanDisk Ultra

Typ: microSDXC (inkl. SD-Adapter)

Speicherkapazität: 512 GB GB

Geschwindigkeitsklasse: Klasse 10, UHS Class 1

Geschwindigkeit – Lesen: bis zu 100 MB/s

Application Performance Class: A1

Herstellergarantie: 10 Jahre

Wollt ihr mit der SD-Karte den Speicherplatz eurer Nintendo Switch erweitern, liefert die UHS-I-Speicherkarte die höchstmögliche Geschwindigkeit. Wer eine schnellere Karte kauft (z.B UHS-II), kann diese natürlich auch verwenden. Allerdings wird die SD-Karte in der Nintendo Switch dann trotzdem nur mit UHS-I-Geschwindigkeit betrieben. Bei der maximalen Speichergröße sind euch hingegen kaum Grenzen gesetzt: Die Switch kann Kapazitäten bis zu 2 TB problemlos erkennen und nutzen.

Auf dem Smartphone oder bei Action-Cams zahlt sich eine höhere Geschwindigkeit der Karte aus, wenn ihr oft Daten verschiebt oder Videos mit hoher Auflösung oder Bildrate (z.B 4K/60 FPS) direkt auf der Karte speichert. Die SanDisk-Ultra reicht in diesem Fall für Full-HD-Aufnahmen aus. Alternativ gibt es auch eine schnellere Extreme-Version.

Für knapp 67 Euro bekommt ihr eine SD-Karte mit üppigem Speicherplatz zu einem absoluten Top-Preis. Wollt ihr mit der dem kleinen Chip den Speicher einer Nintendo Switch erweitern oder vor allem Fotos und andere Dateien eures Smartphones nachträglich dort ablegen, reicht die hier vorgestellte SanDisk Ultra vollkommen aus. Wer die Karte in der Zukunft auch beispielsweise in 4K-fähigen Action-Cams einsetzen will, sollte zur schnelleren Extreme-Variante greifen.