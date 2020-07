Assassin's Creed: Valhalla - "Normale" Nebenquests sind Geschichte

Satt wie gewöhnliche Rollenspiele auf zahlreiche Nebenquests zu setzen, versucht die "Assassin's Creed"-Reihe versucht mit Valhalla etwas Neues. Hier erfahrt ihr, warum das mittelalterliche England trotzdem nicht langweilig wird.

Eivor muss in Assassins's Creed: Valhalla anders an Arbeit kommen.

Assassin's Creed: Valhalla hat keine "normalen" Nebenquests

Mit jedem Spiel scheint die "Assassin's Creed"-Reihe etwas mehr zu einem Rollenspiel zu werden. Anders als AC:Odyssey, will Valhalla nun jedoch fast vollständig auf traditionelle Nebenquests verzichten.

In einem Interview mit GameSpot erklärt Narrative Director Darby McDevitt, durch was sie ersetzt werden sollen. Sogenannte Welt-Events sollen das mittelalterliche England stattdessen mit Leben füllen. Es wird weiterhin längere Story-Stränge als Teil der Hauptgeschichte geben, doch zusätzliche Aktivitäten sollen nun spontaner auftreten und werden nicht unbedingt ein teil einer Quest sein.

Für die Spieler bedeutet dass, dass sie nicht länger einen Auftraggebender finden müssen, der ihnen eine Quest gibt. Stattdessen ist es möglich Aufgaben in der Spielwelt anzutreffen. Rollenspiele wie The Witcher 3: Wild Hunt glänzte vor allem durch seine umfangreichen und packenden Nebenquests. Es bleibt abzuwarten, ob die Welt-Events ähnlich spannende Geschichten erzählen können.

Auch in der Handlung des Spiel ergeben die Welt-Events durchaus Sinn. Protagonist Eivor kommt als Plünderer und Eroberer nach England. Der Wikinger hat also noch keine Kontakte in der neuen Welt, die ihm Aufträge geben könnten oder ihm ihre Lebensgeschichte ausbreiten.

Stattdessen wird es daum gehen, aktiv Verbündete finden zu müssen. Wenn ihr mehr über das neue Meuchelspiel erwarten wollt, solltet ihr die Vorschau unserer Kollegen von GIGA GAMES lesen.

