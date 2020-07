Xbox Series X vorbestellen: Erstes Game für Konsole jetzt auf Amazon gelistet

Microsoft hält sich noch hartnäckig bedeckt, was den Preis der Xbox Series X angeht. Doch nun ist immerhin schon einmal das erste Spiel für die Xbox Series X auf Amazon vorbestellbar.

Während zukünftige "Xbox Series X"-Vorbesteller auf die Präsentation von neuen Microsoft-Games bei dem großen Digital Showcase Event am 23. Juli warten, kann das erste Spiel für die neue Konsolengeneration bereits jetzt auf Amazon vorbestellt werden. NBA 2K21 wird seit dieser Woche von dem Online-Händler gelistet.

Ihr könnt euch EA‘s Basketball-Spiel also bereits reservieren – was die leise Hoffnung weckt, dass eine offizielle Preisankündigung zur Xbox Series X ebenfalls nicht mehr allzu weit entfernt ist. Auf Amazon gibt es nun immerhin eine neue Info-Seite zur neuen Microsoft-Konsole. Xbox Series X“-Vorbesteller können sich also langsam aber sicher auf den Release der "Next Gen"-Konsole freuen.

Alle weiteren bisher bekannten Informationen zur Vorbestellung der Xbox Series X findet ihr in diesem Artikel.

Originalmeldung:

Nachdem die Xbox Series X bereits bei den Game Awards Ende 2019 präsentiert worden ist, hat Microsoft die Gaming-Community nach und nach mit neuen Details zur Next-Gen-Konsole versorgt. Allerdings bleiben weiterhin noch einige Fragen offen, obwohl rund um den Preis und die Vorbesteller-Möglichkeiten für die Konsole schon diverse Gerüchte kursieren. In diesem Artikel findet ihr alle bisher bekannten Informationen, die für Vorbesteller der Xbox Series X wichtig sind – und weil wir den Artikel laufend aktualisieren, seid ihr hier immer auf dem neuesten Stand.

„Xbox Series X“ vorbestellen: In diesen Shops werdet ihr die Konsole kaufen können

Natürlich werden die bekannten Online-Shops eine gute Anlaufstelle zum Kauf der Xbox Series X sein. Große Händler wie Amazon, MediaMarkt, Otto und Saturn werden die Konsole anbieten. Allerdings könnte es sicherlich passieren, dass die Nachfrage zum Release das vorhandene Kontingent übersteigt. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, die Xbox Series X vorzubestellen, damit ihr Microsofts “Next Gen”-Konsole noch ganz sicher dieses Jahr in den Händen halten könnt.

„Xbox Series X“-Vorbesteller: Wann erscheint die Konsole?

Auf der offiziellen Xbox-Website wird das Erscheinungsdatum der Xbox Series X auf „Ende 2020“ festgelegt. Ihr könnt mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Konsole zum Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr erhältlich sein wird – ein Datum gegen Ende November erscheint somit naheliegend.

Xbox Series X vorbestellen: Der Preis ist heiß

Die vielleicht größte offene Frage rund um die neue Konsolengeneration dreht sich um den Preis. Da die PS5 und die Xbox Series X voraussichtlich im gleichen Zeitraum veröffentlicht werden, befinden sich Microsoft und Sony in einem spannenden Preisduell – und bisher hat sich keines der beiden Unternehmen aus der Reserve locken lassen. Aufgrund der hochkarätigen Technologie in den Konsolen wird gemeinhin ein Preis im Rahmen von 400 bis 500 Euro erwartet.

Allerdings gibt es ebenfalls Berichte, dass Microsoft Sonys Preis unbedingt unterbieten will – der Preis der Xbox Series X könnte also auch erst nach Sonys Enthüllung offiziell verkündet werden. Eine wichtige Rolle wird dabei möglicherweise auch einer All-Digital-Edition zukommen. Wie mit der Xbox One S ist davon auszugehen, dass Microsoft erneut eine Version ohne Disc-Laufwerk anbieten wird. Diese Version würde dann vermutlich deutlich preisgünstiger angeboten werden können.

„Xbox Series X“-Vorbesteller: Konsolen-Bundles bieten tolle Deals

Konsolen-Bundles eignen sich perfekt dafür, um eine neue Konsolengeneration kennenzulernen – das wird auch bei der Xbox Series X nicht anders sein. Mit solchen Bundle-Angeboten könnt ihr euch die “Next Gen”-Konsole inklusive eines oder mehrerer Top-Spiele sichern.

Sobald die „Xbox Series X“-Vorbesteller-Bundles verfügbar sind, werdet ihr hier an dieser Stelle natürlich darüber informiert.

Worauf freut ihr euch bei Microsofts “Next Gen”-Konsole am meisten? Werdet ihr euch die Xbox Series X vorbestellen oder wollt ihr mit dem Kauf bis zum offiziellen Release warten? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!