Xbox Series X: Xbox Game Pass soll Kaufentscheidung beeinflussen

Xbox-Chef Phil Spencer macht deutlich, dass mit der Xbox Series X ein weiteres Angebot aus dem Hause Microsoft ein entscheidender Faktor für die Zukunft sein wird.

Nicht nur die kommende Xbox Series X wird eine neue Generation einleiten, Microsoft plant noch größer.

In einem Interview mit GamesIndustry verrät Phil Spencer interessante Details zur möglichen Zukunft des Videospielmarktes und den Plänen von Microsoft.

Xbox plant, kommende Spiele für die Xbox Series X ebenfalls auf der aktuellen Generation verfügbar zu machen. Diese Planungen umfassen zumindest ein Jahr nach Erscheinen der neuen Konsole.

Für Microsoft sei weniger die Bindung an eine Konsole entscheidend, als vielmehr die Freiheit, dass Spieler selbst entscheiden können, wann sie auf die nächste Generation wechseln möchten.

Dazu werde der Fokus mehr auf den hauseigenen Abonnement-Service, dem Xbox Game Pass, gelegt, der euch jetzt schon ermöglicht, Spiele übergreifend auf Xbox One, PC und zukünftig Xbox Series X sowie dem Streaming-Dienst xCloud zu genießen.

Somit schaffe Xbox grenzenlose Freiheit und legt den Fokus klar auf die Spieler und deren Präferenzen, ohne eine strikte Exklusivstrategie zu fahren.

Zusätzlich hat Xbox kürzlich bekannt gegeben, dass ihr ab September den Streaming-Service xCloud mit eurem Xbox Game Pass-Abonnement ohne Zusatzkosten in Anspruch nehmen könnt:

Excited to announce that @XboxGamePass and Project xCloud are coming together at no additional cost starting in September.



Play games like @Halo Infinite when it launches this holiday, whenever and wherever you are. Learn more: https://t.co/sObYSHidLb pic.twitter.com/VwpIpHz3ed