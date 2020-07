Minecraft: Skyrim-Fan baut Versteck der Dunklen Bruderschaft nach

Ein talentierter Minecraft-Spieler hat die legendäre Skyrim-Location nachgebaut und auf Reddit gepostet. Der Build begeistert nicht nur Fans des "Elder Scrolls"-Spiels.

Minecraft und Skyrim passen auffallend gut zusammen

Minecraft hat schon viele außergewöhnliche Intepretationen von geschichtsträchtigen realen sowie fiktiven Orten gesehen. Nun hat ein Spieler eine echte Kult-Location aus Skyrim hinzugefügt und auf Reddit gepostet.

Minecraft trifft Skyrim: Die Zuflucht der Dunklen Bruderschaft

Reddit-User Branman1234 hat seine Minecraft-Version von der Zuflucht der Dunklen Bruderschaft gepostet – und diese Kreation kann sich absolut sehen lassen! Wie in Skyrim kann die Siedlung auch in Minecraft nur durch eine geheimnisvolle Tür betreten werden, hinter der sich die unterirdische Zuflucht verbirgt – ein besonderes Passwort scheint für die Passage jedoch im Gegensatz zum Original-Spiel nicht nötig zu sein.

Schaut euch hier den Skyrim-Build im Video an:

Die Architektur der Zuflucht der Dunklen Bruderschaft ist offensichtlich mit viel Aufmerksamkeit zum Detail nachgestellt worden. Dazu gehört natürlich die Höhlenstruktur inklusive des unterirdischen Sees ebenso wie der Sarg der Mutter der Nacht – der sogar eben diese mythische Gestalt enthält.

Reddit-User verspricht noch mehr Skyrim in Minecraft

Branman1234 hat bereits angekündigt, dass die Zuflucht der Dunklen Bruderschaft nicht sein einziges Minecraft-Projekt bleiben wird. Wenn ihr noch mehr von seinen Skyrim-Kreationen entdecken wollt, könnt ihr euch in seinem Subreddit umsehen.

Was haltet ihr von der Zuflucht der Dunklen Bruderschaft? Welche Skyrim-Location wollt ihr unbedingt einmal in Minecraft sehen? Oder habt ihr euch vielleicht selbst schon einmal an einem solchen Build versucht? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!