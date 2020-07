In den Steam-Charts könnt ihr die aktuellen Publikumslieblinge auf Valves Vertriebsplattform finden. Meist werden die oberen Ränge von echten Top-Spielen belegt. Es gibt aber auch immer wieder Spiele, bei denen sich die Frage stellt, wie sie dort gelandet sind.

American Truck Simulator: Auf dem Highway an die Spitze der Steam-Charts.

American Truck Simulator: On the Road again

Die Steam-Charts zeigen derzeit eine Auflistung echter Hits. Angeführt werden sie von Death Stranding, gefolgt von Far Cry 5 und Sea of Thieves. Danach kommen das Valve Index VR Kit und A Plague Tale: Innocence. Das Spiel auf dem sechsten Platz mag für den ein oder anderen unter euch möglicherweise etwas deplatziert scheinen. Es handelt sich um das „American Truck Simulator“-DLC Idaho. Nur zwei Spiele weiter auf dem neunten Platz ist das „Pacific Northwest“-Bundle zu finden, in dem neben dem Hauptspiel und dem beliebten Idaho-DLC noch mehr Inhalte für den American Truck Simulator enthalten sind.

Der American Truck Simulator verspricht euch lizensierte Modelle legendärer amerikanischer Trucks, umfängliche Anpassungsmöglichkeiten und abwechslungsreiche Frachten. Außerdem sollt ihr bei euren Fahrten durch Amerika atemberaubende Landschaften und bekannte Wahrzeichen bestaunen können. Allerdings scheint es so, als würdet ihr nur durch die DLCs die ganze Schönheit Amerikas zu Gesicht bekommen. So schaltet ihr beispielsweise durch das beliebte Idaho-DLC über 3.300 Meilen an neuen Straßen sowie 11 neue Städte frei.

Auch wenn Simulatoren meist einen weniger guten Ruf genießen, kommt der American Truck Simulator bei über 2000 kürzlichen Rezensionen mit 98 Prozent auf die Wertung „äußerst positiv“. Auch die insgesamt über 43.800 Rezensionen bescheinigen mit 95 Prozent diese Wertung. Das Idaho-DLC des American Truck Simulators wird von 177 Nutzern mit 93 Prozent als „sehr positiv“ bewertet.

Sind diese Bilder Realität oder Videospiel?

Für den ein oder anderen mag die Platzierung des "American Truck Simulator"-DLCs und des Bundles vielleicht nicht ganz nachzuvollziehen sein, doch viele Steam-Nutzer scheinen begeistert von dem Spiel. Fahrt ihr an eurem PC selbst mit dem Truck durch Amerika oder spielt ihr lieber etwas anderes? Erzählt es uns in den Kommentaren.