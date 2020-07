Nachdem das Razer Kraken vor einigen Tagen im Angebot war, gibt es nun die Lite-Version des beliebten Gaming-Headsets „Kraken X“ besonders günstig bei Saturn. Wir zeigen euch, wie ihr an das Schnäppchen kommt.

Der große Bruder des günstigen Kraken X Lite: Razer Kraken. (Bildquelle: Efe Kurnaz/Unsplash; Razer)

Update vom 17.07.2020:

Wer den Deal zum Razer Kraken verpasst hat, kann jetzt während der „à la Card“-Aktion von Saturn beim „Razer Kraken X Lite“ zuschlagen. Das Einsteiger-Gaming-Headset bekommt ihr aktuell für nur 34,12 Euro. Laut geizhals.de ein wirklich guter Preis. Gewöhnlich zahlt ihr für den Kopfhörer mit virtuellem Surround Sound zwischen 45 und 50 Euro.

Razer Kraken X Lite: Zum Angebot bei Saturn*

Schnäppchen mit der Saturn Card:

Damit ihr auf den Deal-Preis kommt, müsst ihr allerdings eine kostenlose Saturn Card besitzen. Diese lässt sich online einfach erstellen und bietet einige Vorteile wie gelegentliche Wertcoupons, verlängertes Umtauschrecht, digitale Kassenbons und spezielle Angebote für Mitglieder.

Wer nach Gaming-Angeboten sucht, findet auf der Aktionsseite möglicherweise noch mehr Schnäppchen. Eine solche Karte kann sich also aktuell lohnen. Ab einem bestimmten Level werden euch sogar die Versandkosten erlassen. Alternativ könnt ihr die Bestellung natürlich auch per Abholung im Markt versandkostenfrei bestellen.

Zum Angebot*

Originalartikel vom 01.07.2020:

Wenn es um Gaming-Gear geht, gehört Razer zu den beliebtesten Marken auf dem Markt. Neben Mäusen, Tastaturen und Laptops gibt es auch Kopfhörer im Angebot des Herstellers. Bei MediaMarkt könnt ihr euch jetzt das Gaming-Headset „Razer Kraken“ für nur 47,77 Euro zu einem super Preis sichern. Der Deal-Preis wird euch mit Mehrwertsteuer-Rabatt im Warenkorb angezeigt. Versandkosten müsst ihr nicht zahlen.

Ihr könnt das Razer Kraken in Schwarz oder in Grün bestellen solange der Vorrat reicht. Spätestens am 13.07.2020 um 09:00 Uhr endet die Aktion von MediaMarkt. Wer die schwarze Variante bevorzugt, sollte jedoch schnell sein – sie ist meist zügig ausverkauft.

Razer Kraken im Angebot: Lohnt sich der Deal für das Gaming-Headset?

Laut idealo.de bekommt ihr das Razer Kraken bei MediaMarkt zu einem echten Tiefpreis. In der Regel zahlt man für das Headset ungefähr 65 Euro. Der Bestpreis der letzten zwölf Monate liegt bei 45,42 Euro. Wer auf einen Deal für dieses Modell gewartet hat, kann hier also bedenkenlos zugreifen. Viel günstiger wird der Kopfhörer vermutlich in nächster Zeit nicht mehr werden.

Zum Angebot bei MediaMarkt*

Die Ausstattung des Kraken richtet sich an die Gamer-Mittelklasse. Durch den 3,5 mm Klinkenstecker kann der Stereo-Kopfhörer am PC und allen Konsolen verwendet werden. Weil bei diesem Modell die externe Soundkarte der „Tournament Edition“ fehlt, müsst ihr jedoch auf einen USB-Anschluss und virtuellen Surround Sound verzichten. Wollt ihr einfach ein flexibles und gut gepolstertes Gaming-Headset mit einfahrbarem Mikrofon, seid ihr beim Razer Kraken richtig.

Bei diesem Angebot könnt ihr in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis nicht viel falsch machen. Gefällt euch der Sound des Kraken nicht oder fehlt der Surround Sound, ist das HyperX Cloud II möglicherweise eine gute Alternative. Das Headset von Kingstons Gaming-Marke bewegt sich heruntergesetzt im gleichen Preisbereich.