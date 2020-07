Assassin's Creed: Valhalla - Brutale Finisher-Moves erinnern an Mortal Kombat

Assassin's Creed: Valhalla wird euch in die Welt der Wikinger versetzen – und dabei nicht mit expliziter Brutalität sparen. Macht euch bereit für Finisher-Moves, die im wahrsten Sinne des Wortes durch Mark und Bein gehen.

In Assassin's Creed: Valhalla wird es ziemlich brutal zugehen

In Assassin’s Creed: Valhalla werdet ihr in die Haut eines kampferprobten Wikingers schlüpfen und eure Gegner auf kompromisslose Weise dezimieren können. Während ihr euch in vielen Situationen entscheiden könnt, ob ihr lieber brachial oder subtil vorgehen wollt, werdet ihr ebenfalls die Gelegenheit zu "Mortal Kombat"-ähnlichen Finisher-Moves in expliziter Röntgen-Ansicht bekommen.

Der Trailer für Assassin’s Creed: Valhalla gab bereits einen kurzen Einblick in ein besonders brutales Attentat, bei dem die Kamera der todbringenden Klinge von Eivor bis in den Körper des Feindes folgt – und dabei zeigt, welcher Schaden dort angerichtet wird.

Ein Tweet von Benoit Richter, dem Game Director des Spiels, hat nun bestätigt, dass solche Spezial-Finisher fester Teil des Gameplays von Assassin's Creed: Valhalla sein werden und somit von den Spielern in bestimmten Situationen ausgelöst werden können. Zuvor waren viele Fans davon ausgegangen, dass es sich bei der Szene nur um eine besondere Trailer-Animation handelte.

Game Director @BenoitRicher has confirmed that (for lack of a better term) "X-ray assassinations" were not just part of the #AssassinsCreed Valhalla gameplay trailer, but will be part of the gameplay and be player trigged!



We thank @jonathandg20 for the heads up! https://t.co/CR7vv3LmCV pic.twitter.com/bIrrqKmLTY