Paper Mario: The Origami King hat ein unanständiges Easter Egg

Eigentlich sind fast alle Nintendo-Spiele familienfreundlich und jugendfrei. Paper Mario: The Origami King ist dabei keine Ausnahme. Es gibt jedoch ein Element im Spiel, bei dem es zweifellos einen dreckigen Hintergedanken gab.

Paper Mario: The Origami King versteckt schmutzige Geheimnisse.

Das neue Paper Mario ist nicht so unschuldig, wie es scheint

In Paper Mario: The Origami King gibt es ein schlüpfriges Easter Egg. Natürlich gibt es vom familienfreundlichen Nintendo keine offizielle Bestätigung, doch es gibt zu viele Hinweise, als dass es sich um einen Zufall handeln könnte. Polygon hat den vermeintlichen Sex-Witz zuerst entdeckt und bringt einige starke Argumente.

Das verdächtige Objekt ist eines der Sammelobjekte im Spiel. Offiziell soll es ein Turm sein aber es sieht unbestreitbar nach einem Penis aus. Ihr findet den "Wüstenturm" in der Sandpapier-Wüste, wo er gerade aufgerichtet in den Himmel ragt. Das Bauwerk ist einem Toad nachempfunden, was die Ähnlichkeit mit dem männlichen Geschlechtsorgan nur noch verstärkt.

Zweifler könnten nun anbringen, dass der Vergleich etwas weit hergeholt ist. Ein Turm, der wie ein Toad aussieht, ähnelt nun einmal einem Penis. Nintendo habe sich bestimmt nichts dabei gedacht. Doch es gibt einen weiteren Hinweis auf ein schmutziges Easter Egg:

Bildquelle: Polygon

Dem Sammelobjekt wird ausgerechnet die Nummer 69 zugewiesen. Die Sex-Zahl ist schon seit längerer Zeit ein Meme im Internet. Wie soll es sich dabei noch um einen unschuldigen Zufall handeln? Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Nintendo Produkt nicht ganz jugendfrei aussieht.

Es sieht so aus, als würde Paper Mario: The Origami King ein unanständiges Easter Egg besitzen. Was sagt ihr zu dem "Wüstenturm"? Kann das noch ein Zufall sein? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.