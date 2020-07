Nintendo Direct Mini: Bildschönes RPG wurde euch vorenthalten

Bei Nintendos Direct-Neuankündigungen fiel ein besonders hübsches Spiel unter den Tisch, welches nur japanische Zuschauer zu sehen bekommen haben. Wir verraten euch was Nintendo vorgestellt und euch verheimlicht hat.

Nintendo stellt ein besonders hübsches Spiel nur in Japan vor. Dabei erscheint es auch bei uns.

Nintendo Direct Mini stellt kommende Spiele vor

Lange haben Nintendo-Fans auf eine neue Direct gewartet – und endlich haben sie eine bekommen. Wenn auch nur in Mini. In der Präsentation wurden wieder einmal eine Reihe neuer Spiele angekündigt und vorgestellt, auf die sich Switch-Besitzer schon mal freuen dürfen.

Da auch Nintendo mit den Auswirkungen des Coronavirus zu kämpfen hat, verzögern sich einige Pläne zur Entwicklung und Veröffentlichung hauseigener Spiele. In der Nintendo Direct Mini geht es deswegen nur um Spiele anderer Entwickler, die bald für die Switch erscheinen sollen.

Cadence of Hyrule – DLC

Das auf Rhythmus getrimmte RPG erhält drei Erweiterungspacks von denen das erste neue Charaktere, das zweite mehr Songs und das dritte eine zusätzliche Story mit dem Skull Kid aus Majoras Mask bietet. Das erste ist bereits erhältlich. Am 23. Oktober soll das Spiel neu aufgesetzt mit allen DLC erscheinen.

Rogue Company

Noch dieses Jahr soll mit Rogue Company ein Online Multiplayer Third-Person Shooter auf der Switch landen. Es soll auch möglich sein ab dem ersten Tag mit Spielern anderer Konsolen zusammen zu spielen.

WWE 2K Battlegrounds

Ab dem 18. September lädt euch das Wrestling-Spiel zum Viererkampf ein.

Shin Megami Tensei Nocturne

Die Kult-RPG-Reihe, die die Persona-Spiele hervorbrachte, kommt auf die Switch. Den dritten Serienableger, Shin Megami Tensei Nocturne sollt ihr bereits im Frühling nächsten Jahres als HD-Remaster spielen können.

Shin Megami Tensei 5

Der nächste Serienzugang wurde mit einem neuen, schicken Trailer vorgestellt. 2021 soll Shin Megami Tensei 5 für die Switch erscheinen.

In der knapp acht minütigen Direct könnt ihr euch die Trailer genauer anschauen:

Nintendo Direct verheimlicht Europa hübsches RPG

Aus irgendeinem Grund entschied sich Nintendo das zauberhafte Sakuna Of Rice And Ruin nur in Japan vorzustellen. Dabei erscheint das schicke Action RPG mit Simulationselementen auch wenige Tage nach seinen Amerika – und Japan-Releases bei uns.

Den japanischen Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Sakuna Of Rice And Ruin | Action trifft auf japanische Mythologie

Ab dem 20. November sollt ihr bereits in die Rolle der kleinen Sakuna schlüpfen, die sich mit Dämonen und anderen Kreaturen der japanischen Mythologie herumschlagen muss, um sich ihr Zu Hause aufzubauen. Dazu gehört auch die Arbeit auf dem Feld, was an Farm-Simulationen wie Story Of Seasons: Friends of Mineral Town, erinnert, welches erst vor kurzem ein Remake auf der Switch erhielt.

Auch wenn sich einige Fans enttäuscht zu der geringen Menge an Neuigkeiten äußern, dürften sich vor allem Fans von Shin Megami Tensei über die Ankündigungen freuen. Auch Sakuna Of Rice And Ruin sieht sehr vielversprechend aus. Welches ist euer Highlight der Nintendo Direct Mini?