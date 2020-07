Ghost of Tsushima hätte beinahe nicht in Japan gespielt

Der Samurai-Epos Ghost of Tsushima wurde die vergangenen Monate von Fans oft als Assassin’s Creed in Japan betitelt. Was die Entwickler aber ursprünglich vorhatten, hätte das gesamte Setting und Spielgefühl grundlegend verändert.

Ghost of Tsushima hätte beinahe ganz anders ausgesehen.

Ghost of Tsushima ist eine Augenweide

Das neue Projekt von Sucker Punch Studios, bekannt für die „Infamous“-Reihe, begeistert momentan mit seiner atmosphärischen Open World die Spieler. Seit dem 17. Juli könnt ihr in Ghost of Tshushima nämlich das feudale Japan erkunden und sogar per Foto-Modus die schönsten Orte und Erlebnisse im Spiel festhalten.

Das japanische Setting kommt bei den Fans und Kritikern gut an, wäre aber um mein Haar gegen ein paar andere, ebenso interessante Ideen ausgetaucht worden, wie das Entwicklerstudio nun in einem Blog-Post erzählt.

Ghost of Tsushima oder doch eher Ghost of the Caribbean?

Um die Veröffentlichung von Ghost of Tsushima zu feiern, verrät „Sucker Punch Studios“-Mitbegründer Brian Fleming nun ein wenig über die Entwicklung des Spiels. Zu Beginn wussten die Team-Mitglieder demnach vor allem welche Gameplay-Elemente sie gerne im Spiel verbauen würden. Im Vordergrund standen die große, frei erkundbare Open World sowie der Nahkampf.

Mehrere Settings wurden dafür in Erwägung gezogen – so stand zum Beispiel eine Piraten-Story zur Debatte. Weitere Überlegungen beinhalteten die Geschichte eines schottischen Räubers oder eine Anlehnung an die drei Musketiere.

Was meint ihr: hat sich das Team für die richtige Thematik entschieden? Oder hättet ihr auch Lust auf ein Seeräuber – oder Musketier- Abenteuer im Stil von Ghost of Tsushima gehabt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!